$!Presentan temática del congreso internacional FOA

La empresa internacional MarketingDirecto lanzó la sexta edición de su congreso The Future Of Advertising (FOA), el cual este año se centrará en el concepto disruptivo brand revolution para motivar a las marcas, agencias y sus profesionales de la publicidad y el marketing a ejercer el poder que tienen para contribuir a las distintas causas sociales que impactan al mundo.

Yessely López, directora Ejecutiva de FOA, plantea que “en tiempos como estos existe un mayor acceso a la información y una población más consciente, lo que ha llevado a que los consumidores escojan marcas con los que se sientan identificados.

“El consumidor ya no es un ente pasivo, es activista, y entiende su poder, por lo que exige a las marcas responsabilidad y coherencia con sus valores, por lo que este año, el evento retará a las marcas a tomar acción”, dijo López.

Leer también El FOA: quién es quién y qué quieren explicarte

Cada año FOA detecta las tendencias y trae a escena los temas en los que se han producido casos de éxito en el ejercicio de la publicidad y el marketing a nivel internacional. De la mano de sus speakers, usualmente altos ejecutivos y emprendedores del área con vasta trayectoria, el congreso del futuro de la publicidad demanda una mayor comprensión de las marcas a sus públicos para poder lograr empatía y estrechar vínculos de valor con los mismos.

Con el motivo de iniciar la conversación del brand revolution en el país FOA llevó a cabo una campaña de expectativa para su lanzamiento, ideada por el creativo Freddy Jana, como miembro del equipo del evento, que consistió en pintar un mensaje con grafiti bajo el mensaje ‘’Querida publicidad: tenemos que hablar’’.

El mensaje cita así tanto a las marcas como a los profesionales que las manejan desde el ámbito de la publicidad y el marketing a hacerse presentes en este congreso, que tendrá lugar el 26 de septiembre de 2019, en Sambil.

Los ponentes, que junto a FOA protagonizarán el inicio de esta revolución de marcas, son: Claudia Romo, activista y fundadora de la fundación We Are All Human; Beto Fernández, fundador de la agencia Activista; Kerman Romeo, gerente de Marca en Ruavieja & Ricard; Juan Isaza, Strategic Planning & Innovation VP en DDB Latina, y Morten Gotterup, presidente de Clear Channel Airports.

También expondrán David Shing, Profeta Digital en Verizon Digital; Paolo Miscia, director de Investigación en Discovery Networks; Rick Robinson, OOH Media Executive y Chief Strategy Officer en Billups; y Julius Van de Laar, estratega político en Van de Laar Campaigning.

En adición al congreso, este año se estará llevando a cabo por segunda vez, el programa FOA Universitario junto a las diferentes escuelas de publicidad, marketing y comunicación de las universidades locales para incentivar y reconocer la creatividad y el talento de los futuros profesionales.

Asímismo, el equipo de trabajo que hará de FOA 2019 una realidad, está conformado por René Brea como productor por tercer año consecutivo; Freddy Jana como ideólogo de la campaña de expectativa; Miguel Cepeda como ilustrador; la agencia de comunicación Engage, en la persona de Stella León liderando la comunicación estratégica del evento y la agencia digital Glass Of Ideas con sus líderes Lucila Zabala y Eileen Glass.