$!¿Qué canal acogerá el regreso de Jochy Santos?

El veterano productor de televisión y radio, Jochy Santos debería definir esta semana su retorno a la televisión luego de que tomó la decisión de prescindir el acuerdo que lo mantenía en el Grupo Telemicro con su programa dominical “Divertido con Jochy”.

La salida de “Divertido con Jochy” del canal 5 fue abrupta. Tras el cambio de horario vespertino al nocturno, Jochy Santos no pudo completar su primer mes en el aire ya que la gerencia de producción del canal no habría hecho los ajustes necesarios para que su nueva propuesta en la pantalla comenzará a las 10:30 p.m. y sino a la hora que terminará la difusión de una película, cuyo horario excedía dicha hora.

El 21 de este mes y luego de sostener una reunión con Juan Ramón Gómez Díaz, Jochy Santos anunció que no continuaría en Telemicro.

El público se quejó en las plataformas digitales. Consideraron que era un irrespeto a la trayectoria y fama que se ha ganado Jochy Santos en su desempeño en la radio y la televisión.

“¿Cuándo nos darán la buena noticia de que se van de Telemicro?”, escribió una usuaria en la cuenta oficial en Instagram del programa.

Otra también motivó a que la producción cambie de canal. “La producción de Divertido con Jochy debe ir buscando otro canal ya eso es un abuso, una humillación a una figura como usted solo porque un extranjero luego de que Jochy le ayudó miren como le paga. No hagan favores que el medio está lleno de ingratos. Jochy es una figura de RD para dejarse serruchar el palo del mal agradecido ese”, escribió.

Algunos señalaron que cuando suceda eso (no salir al aire), deben informar al público. “Deben alentar a su público cuando pase esto”, “es una falta de respeto tanto a la producción como a ustedes mismos por haber subido un post diciendo que el programa no iría al aire y luego borrarlo“, y “estoy consternada, amo ese programa y me quedé esperando, que cosa esa. Eres el mejor y te respetamos no permitas tanto irrespeto”, fueron algunos de los mensajes publicados en Instagram antes de la salida definitiva.

Sin embargo, lo que parece colmó la paciencia de Santos y su equipo fueron las declaraciones ofrecidas por el venezolano Leonardo Villalobos, quien dijo que el horario de Jochy Santos empieza “al terminar la película”.