Raeldo López: “Es más fácil hacerse viral con lo vulgar y lo estridente”

Competencia por los ‘likes'

Al ser abordado sobre la ‘competencia por los likes’ que se vive actualmente en el medio y que ha hecho a muchos talentos y productores sucumbir, el creativo reflexiona: “Cada pueblo, así como tiene los gobernantes que se merece, tiene también los comunicadores, los artistas y las figuras que se merecen. Ese tipo de contenidos y ese tipo de personas existen porque hay gente que los consumen; si no los consumieran entonces no existieran. Yo no los juzgo, ni los critico, porque debe de haber público para todo y para todos, pero lo que sí juzgo y si critico es que gente que no pertenece a ese mundo lamentablemente esté cayendo en ese tipo de contenidos vacíos y de falta de valores para sentir que están trabajando por algo”.

Señaló que a pesar de que estos contenidos arrastran más audiencia, los artistas tienen que enfocar sus negocios en base a la capacidad que tienen de convencer a una persona de que compre.

“El ciclo del entretenimiento es un negocio; atraer a un público y venderle un producto o servicio, pero debe ser de calidad. Qué haces tú con un millón de personas que te ve, que te comenta y que te aplaude, pero que no te compra; entonces, yo prefiero tener 100 mil que compre a un millón que no compre, ahí se ve la diferencia de que 10 mil ‘likes’ se ven más que 1,000 ‘me gusta’, y que a su vez son 1,000 son likes con conciencia”, fue el análisis del comunicador sobre el mundo del entretenimiento.