$!Revista People eligió a Jennifer López y a otras tres famosas como las “Personas del Año”

La revista People en Español dio a conocer que para su edición denominada “Persona del año” tendrá por primera vez cuatro portadas diferentes en un solo número, las cuales son encabezadas por Jennifer López, Jennifer Aniston, Michelle Obama y Taylor Swift.

De acuerdo con la revista, la razón de la selección es porque “han tenido un gran impacto en la cultura y en miles de personas, además de haber provocado emociones y entretenido con su trayectoria, por lo que fueron nombradas como “mujeres fuertes”.

La cantante Jennifer López agradeció a la revista con el siguiente mensaje: “Para mí, el mensaje del año es que no tenemos límites. ¡Gracias @People por incluirme en el número #PeopleOfTheYear 2019!.

Con una imagen de su portada para la famosa publicación, JLo agregó: “El año en el que mis sueños se volvieron realidad. La clave es no rendirse”.

Según detalla el portal El Nuevo Día, Michelle Obama contó en este 2019 su historia. “Es más fácil solo ser yo”, admitió la ex primera dama, que en este año logró vender 11.7 millones de ejemplares de su libro de memorias, titulado “Becoming”.

Jennifer Aniston, quien está “probando que no hay mucho que ella no pueda conquistar”, se lee en un post que People hizo en su perfil social. Después de regresar a las series de televisión con The Morning Show, e incluso con su llegada a Instagram, el 2019 le enseñó “lo mucho de lo que es capaz”.

Otra que forma parte de este reconocimiento es la cantautora Taylor Swift, quien cumplirá 30 años en este mes y es resaltada con la frase: “El año en el que hallé la verdadera felicidad. Me incliné hacia quien realmente soy”.