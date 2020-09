$!Se cumplen 23 años de la muerte de Diana de Gales

Sus hijos, William y Harry, anunciaron en 2017 un nuevo honor que ha sido retrasado por la crisis del coronavirus. Se trata de una estatua, pero aun no ha sido instalada.

Precisa el medio que sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, la han recordado en numerosos discursos y en el 20 aniversario de su muerte, cuando inauguraron en su honor el Jardín Blanco plantado en el palacio de Kensington, la que fuera residencia de la princesa.

Ambos siguen, ahora por separado tras la renuncia del pequeño, la misión de Diana, que como Harry explicó poco antes de inaugurar el Jardín Blanco: “Lo que quiero es poder rellenar los vacíos que ha dejado mi madre y como Guillermo y yo y todo el mundo que se encuentra en posición privilegiada, tratar de cambiar las cosas”.

El Palacio de Kensington dijo que el emplazamiento de la escultura se había retrasado por la pandemia de coronavirus y la semana pasada fijó su inauguración para el 1 de julio de 2021, coincidiendo con el que sería el 60 cumpleaños de Diana, una fecha en que los duques de Sussex y los de Cambridge podrían volverse a reunir en Londres.

La escultura ha sido creada por Ian Rank-Broadley, el artista que retrató a Isabel II para las monedas del Reino Unido.

Para recordar la historia y el legado de Diana, en Netflix se encuentra el documental Diana: In Her Own Words (Diana: En sus propias palabras).

Asimismo, se estrenará la cuarta temporada de The Crown el 15 de noviembre, donde recrean la relación de Carlos y Diana.