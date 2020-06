$!Soprano española llega a lectores de cinco países con su manual 'Tú voz y tú'

Ahora, según asegura Del Moral, 'podrás ahondar en tu autoconocimiento a través de tu voz y sentirás cómo cantar con una técnica adecuada te hará más feliz y todo de un modo sencillo y ameno. Sana tu cuerpo, tu mente y tu energía a través de tu voz, todos podemos cantar, también tú'

El libro es Best seller en USA (Amazon.com), Best seller en México, Best seller en Italia, Best seller en Francia, Best seller en España y Best seller en España en el soporte para Kindle y número dos en libros de pasta blanda.