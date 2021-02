$!Spotify presenta un nuevo pódcast de Bruce Springsteen y Barack Obama

La plataforma de streaming musical Spotify anunció este lunes la publicación de un pódcast de Barack Obama y Bruce Springsteen, en el que ambos personajes entablan una conversación que abarca desde temas políticos hasta la paternidad y el matrimonio.

'Renegades: Born in the USA' (Rebeldes: Nacidos en EE.UU.), considerado uno de los pódcast de mayor relevancia de la historia de este formato por el enorme peso de los dos personajes que participan en él, está formado por ocho episodios.

'Es un debate personal y profundo entre dos amigos que exploran su pasado, sus creencias y el país que aman: lo que fue, lo que es, y lo que debería ser en el futuro', afirmó Spotify en un comunicado sobre el pódcast, obra de la productora de Barack y Michelle Obama, Higher Grounds.

Los episodios, agrega el texto, son el resultado de una 'profunda amistad' entre Obama y Springsteen, que se inició 'cuando se conocieron por primera vez en la campaña electoral de 2008'.

El pódcast también supone otra importante apuesta de Spotify por dominar el mercado de este formato de entretenimiento, en el que se ha comprometido a invertir más de 500 millones de dólares y ha alcanzado acuerdos con importantes celebridades como Kim Kardashian y el cómico y exdeportista Joe Rogan.

'Renegades: Born in the USA' se publica después de que Spotify llegara a un acuerdo con los Obama para producir pódcast, el primero de los cuales fue 'The Michelle Obama Podcast', que alcanzó el primer puesto en la lista de pódcast globales el pasado verano.

Spotify espera que este pódcast, que se centra en el actual clima político polarizado que se vive en EE.UU., tenga el mismo éxito.