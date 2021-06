$!Tarantino profundiza en el Hollywood del fin de los 60 en su primera novela

A diferencia de la película, en la novela ambos aparecen continuamente en 'flashbacks', desvelando nuevos aspectos de su personalidad, como la posible bipolaridad de Dalton -una enfermedad de la que apenas se sabía nada en la época- y detalles del pasado militar de Booth y las muertes que acarrea a sus espaldas.

Paralelamente a la historia de estos dos antihéroes, Tarantino se adentra en la 'familia Manson' y la transformación que el movimiento hippy sufrió en los estertores de la década de los 60.

El autor relata los orígenes de Charles Manson -algo que omite en la película- y de la formación de la secta que lideró, prestando especial atención al rancho en el que sus acólitos se instalaron y donde planificaron el que se habría de convertir en el crimen más famoso de la historia del cine.

Tarantino también ahonda en la relación de la pareja formada por el director Roman Polanski y la actriz Sharon Tate, muestra la importancia que el polaco tuvo en el Hollywood de la época y, sobre Tate, hija de una familia de militares, desvela su viaje haciendo autoestop desde su ciudad natal a Los Ángeles para convertirse en actriz.

'Once Upon a Time in Hollywood' ('rase una vez en Hollywood') está repleto de información y nombres propios de la historia del cine, las productoras del momento (NBS, Universal, Columbia), los directores (William Witney, John English, George Cukor) y los actores (Paul Newman, Rock Hudson, Bruce Lee).

Se incluyen además algunas páginas dedicadas a los 'spaguetti western' rodados en Almería (sureste de España) y más concretamente a los protagonizados por Aldo Ray.