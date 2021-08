$!Temporada Sinfónica 2021, una feliz noticia

En este tiempo de encierro, tristezas y ansiedad, siempre la música fue compañera fiel en las buenas y en las malas. You Tube, Spotify, las colecciones en la casa, las transmisiones de operas y conciertos de años anteriores se convirtieron en cotidianos, siempre extrañando la música en la sala de conciertos, una experiencia sin igual.

Sentimos inmensa alegría al leer las noticias sobre la reapertura de muchos teatros en Europa y Estados Unidos, lo que significaba que poco a poco íbamos caminando a una nueva normalidad, con distancias, mascarillas, vacunas, respetándolo todo. Lo mismo sucedía en nuestro país, poco a poco el Teatro Nacional Eduardo Brito ha abierto sus puertas, lo que tanto deseamos ha llegado, escuchar nuestra orquesta en el escenario de la sala Carlos Piantini, respetando todos los protocolos sanitarios, pero al fin nuestra orquesta estará en su casa.

El programa de esta temporada regocija el espíritu. La Orquesta Sinfónica Nacional celebra su 80 aniversario. El director titular de la misma. José Antonio Molina, ha escogido obras significativas, hermosas y a la vez de difícil interpretación, y hace gala de la madurez de la institución que dirige. En esta temporada se rinde homenaje a tres figuras que extrañaremos ver en los conciertos, a la presidenta de Fundación Sinfonía, doña Margarita Copello de Rodríguez, al maestro Julio de Windt, y a un compositor que supo recoger nuestras tradiciones el maestro Ramón Antonio (Papa )Molina.

A continuación, el programa de la Temporada 2021.

El concierto de apertura, dirigido por el maestro Molina, director de la OSN, el miércoles 25 de agosto, no tiene desperdicio. La exquisita Sinfonía No. 4, del compositor alemán Robert Schumann, sinfonía que se aparta del molde clásico y se toca sin pausas entre sus movimientos. A continuación el Concierto No. 2 para piano y orquesta de Johannes Brahms, qué figura entre las obras maestras de la literatura pianística. En este concierto escucharemos las obras de dos compositores que fueron grandes amigos y compartieron parte importante de sus vidas y sinsabores. El solista, el reconocido pianista, que es casi nuestro Antonio Pompa Baldi.

Segundo concierto, 1 de septiembre, miércoles como es tradición, disfrutaremos una de mis obras preferidas de Papa Molina, Tres imágenes Folclóricas, luego la pianista yugoeslava radicada en nuestro país, Jasmina Gavrilovich, nos ofrece el diáfano y encantador Concierto No. 23 en para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. Concluye el concierto con las Variaciones Enigma, del británico Edward Elgar, que van de lo ostentoso a lo delicado. En esta oportunidad tendremos en el pódium al joven Santy Rodríguez, director Asistente de la OSN.

El tercer concierto el 15 de septiembre nos trae de vuelta al Teatro Nacional y como solista de la Orquesta, a la que es sin dudas nuestra violinista con más proyección internacional, Aysha Syed Castro, con el alegre concierto para violín y Orquesta Op. 77, de Johannes Brahms. Inicia el concierto la Obertura Carnaval del compositor checo Antonín Dvorak y lo concluye la Sinfonía no. 8, que nos brinda la pura alegría de estar vivo en un mundo de maravillas naturales, del mismo compositor. Un perfecto balance tiene este concierto dirigido por Jaime Morales.

El cuarto concierto y fuera de abono, será oro molido, consagrado en su totalidad al genio de Beethoven. A nuestra Sinfónica se unen músicos de la legendaria Filarmónica de Berlín para ofrecernos dos obras poderosas, el único y formidable concierto para violín y orquesta del compositor alemán, y la Sinfonía No. 3 Eroica. El Maestro Molina estará en el pódium y la solista será Anna Mehlin, violinista de la Filarmónica de Berlín. La noche sin dudas será memorable.

Para finalizar la temporada, una noche dedicada al compositor alemán Richard Strauss, el 10 de noviembre. El maestro Molina escoge un programa exquisito, que se inicia con Don Juan, poema sinfónico, seguido por las bellísimas Cuatro Últimas Canciones con la soprano dominicana que ha hecho carrera fuera de nuestro terruño, Nathalie Pena Comas. Las canciones son tranquilas reflexiones envueltas en una hermosa armonía que llegan al corazón, de difícil interpretación. Nathalie y la Orquesta, dirigida por el maestro Molina nos darán un banquete. El concierto termina con las exuberantes y difíciles Travesuras de Till Eulenspiegel. Un cierre de lujo.

El retorno de la Orquesta al escenario del Teatro, después de un forzado intervalo, nos trae un programa cuidado y fascinante, que nos invita a disfrutar a plenitud y aplaudir su retorno.

A tomar en cuenta

Las entradas están ya a la venta en la Boletería del Teatro Nacional, Fundación Sinfonía y Uepa Tickets. Busquen sus boletas con tiempo pues el aforo del teatro no es completo para respetar las medidas de seguridad y distanciamiento.

En los próximos artículos les contare de cada uno de los conciertos.