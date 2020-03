Video | Humorista Juan Carlos Pichardo aclara por qué su padre fallecido aparece en el padrón electoral

El humorista Juan Carlos Pichardo salió al frente de la información que circula en las redes sociales y en algunos medios de comunicación de que su padre, Juan Carlos Pichardo, quien falleció en el año 2018 en Taiwán, aparece en el padrón electoral de la Junta Central Electoral (JCE) como “nuevo votante” y la desmintió por completo.

Pichardo Jr. aclaró que su progenitor, un destacado humorista de la vieja escuela, falleció en marzo del 2018 en Taiwán y las honras fúnebres fueron en ese país asiático, por lo que el acta de defunción no fue registrada en la JCE.

Mediante un video en las redes sociales, explicó: “Mi padre falleció en Taiwán y el acta de defunción nosotros la tenemos aquí (RD) pero, había que llevarla a la Junta, procedimiento que no se hizo. Entonces, la única forma de borrar a una persona de un padrón electoral es si usted lleva el acta de defunción... Para que no politicemos el asunto, para no culpar a la Junta por este tipo de cosas... Esto le pasa a mucha gente. Lo único que les pido es respeto porque hoy (viernes 13) se cumplen dos años de la muerte de mi papá”.