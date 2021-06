Video | “Inolvidables”, el homenaje a los artistas fallecidos llega a la televisión días después de los Soberano

Eso explica que algunos musicales que estaban anunciados no fueron transmitidos como se esperaba por el problema del tiempo cuando la gala se acercaba a las 12 de la medianoche. Es el caso del segmento “Tiempo de salsa y son” que protagonizarían Yiyo Sarante y Raulín Rosendo, quienes le pidieron una explicación a los organizadores.

Tras varias críticas en redes sociales a los Soberano, donde fanáticos, artistas y comunicadores demandaban una explicación de la razón por la que, el homenaje musical a los artistas dominicanos fallecidos no se pasó por televisión, los organizadores del premio decidieron mostrarlo en televisión este domingo 20 de junio en horario de las 9 de la noche por Color Visión.

“Mi más sinceras disculpas y alto sentido de consideración a todos mis fanáticos que estuvieron esperando por mi tan anunciada actuación. Vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrifico en medio de la pandemia para compartir un segmento con mi colega Yiyo Sarante en los Premios Soberano, pero todavía no he recibido la explicación del porqué no salió al aire nuestra participación”, expresó Rosendo.

La misma suerte corrieron las presentaciones de Magic Juan, Kinito Méndez, Pochy Familia, Daniel Santa Cruz, Marrena y Nino Freestyle, quienes estarían cantando en el homenaje póstumo a las figuras de Johnny Pacheco, Víctor Víctor, Sandy y Cheche Abreú, entre otras figuras que fallecieron en el 2019 y 2020.

“Era un musical cargado de mucho sentimiento y particularmente era especial para mí porque le rendíamos homenaje no solo a un estilo musical, sino a un gran hermano”, se quejó Magic Juan en su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero expresarles mis disculpas a todos aquellos que estuvieron esperando nuestra participación junto a mis demás colegas en la noche de anoche. Se tenía previsto extenderle un homenaje póstumo a grandes estrellas de muestra música que han partido recientemente de este mundo. Todavía no sabemos por qué no salió al aire ayer en los Premio Soberano. Lamentablemente este segmento siempre ha sido muy esperado por todos”, destacó Kinito en redes sociales.

Pavel Núñez también se molestó y así lo hizo saber en las redes sociales por la ausencia del homenaje póstumo a las figuras. “Siempre he estado agradecido de ser tomado en cuenta, pero por como veo que van las cosas pueden olvidarse de mí desde ya...”, dijo.