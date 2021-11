$!Daddy Yankee pone su mansión en alquiler a través de Airbnb

Cien por cien puertorriqueño

Nacido en San Juan en 1976, el también conocido como The Big Boss, nombre protagonista de uno de los grafitis de la terraza, y apodado por muchos como el Rey del Reguetón, ha ganado siete premios Grammy Latinos.

Conocer los gustos del rey del reguetón

Su objetivo es dar a conocer entre la comunidad latina que Airbnb cuenta entre sus viviendas con lugares muy especiales y 'hacer una llamada a todos esos latinos que tienen casas únicas que hay una gran oportunidad con el crecimiento de la demanda de este tipo de espacios', según la portavoz.

En el marco de su programa de abrir lugares especiales e icónicos, Airbnb ya ha puesto en alquiler casas tan conocidas como la de la muñeca Barbie en Malibú, la de Winnie the Pooh y la de Carrie en la serie 'Sex and the City'.