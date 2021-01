$!Disney+ saca del catálogo infantil clásicos como 'Dumbo' y 'Peter Pan' por contenido inapropiado

El gigante del entretenimiento Disney ha optado por reforzar la seguridad en su plataforma de streaming Disney+ retirando del catálogo infantil las películas clásicas, como 'Dumbo' o 'Peter Pan' que incluyen representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas, aunque seguirán disponibles en las cuentas de adultos.

Según ha indicado a Efe un portavoz de la compañía, esta medida refuerza la adoptada el pasado mes de octubre cuando se agregaron avisos de contenido revisados para algunos títulos de Disney +, donde se informaba de que, al ser tan antiguas, podían incluir algunas connotaciones racistas.

Ahora varios de sus clásicos de animación como 'Dumbo' (1941) 'Peter Pan' (1953), 'Lady and the Tramp' (1955), 'The Jungle Book' (1967) y 'The Aristo Cats' (1970) han pasado a ser consideradas como contenido apto sólo para mayores de 7 años y han sido bloqueadas en los perfiles infantiles (menores de 7 años) debido a su contenido inapropiado.

La compañía tomó decisión de prohibir las películas en las cuentas de los niños después de contrastar la opinión de un grupo de expertos externos, compuesto por 'organizaciones líderes que abogan por las comunidades que representan y que están a la vanguardia de impulsar el cambio narrativo en los medios y el entretenimiento'.

Una postura que se encuadra en el compromiso de 'crear historias con temas inspiradores y ambiciosos que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo', según refleja Disney en su web.

Hasta ahora, la compañía del ratón había manejado el tema emitiendo el mensaje de advertencia, que se proyectaba 10 segundos antes del comienzo de la película.

Ya entonces, Disney declaró que no consideraba necesario alterar el contenido de las películas porque, aunque fueran estereotipos equivocados 'entonces y ahora', el hecho de que estuvieran en su versión original permitía 'aprender y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo'.

La fórmula elegida ahora por Disney en su nueva plataforma de streaming es evitar que los menores de siete años puedan acceder a las cintas, ni siquiera advertidos, y sacan del catálogo las películas consideradas inapropiadas por sus contenidos racistas, dejando la opción únicamente en el visionado de mayores de esa edad.

El problema con las connotaciones racistas de algunos clásicos es antiguo, remontándose incluso a la propia fecha de lanzamiento de ciertas películas.

En 'Dumbo', por ejemplo, una escena incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado Jim Crow, un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a hombres negros en Estados Unidos.

Un problema parecido se da en 'The Jungle Book', mientras que 'Peter Pan' ha sido criticada por la forma en la que representa a los nativos americanos y 'The Aristo Cats' por su estereotipo sobre los asiáticos en la imagen de Shun Gon, un gato siamés, como ocurre de manera similar en 'Lady and the Tramp' con dos gatos siameses que aparecen en la película. EFE