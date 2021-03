Dominicana’s Got Talent rinde homenaje a don Adriano Miguel Tejada

“ La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme siempre estaré contigo” (Isabel Allende). Por eso, hoy la muerte le trasciende, porque está vivo en cada palabra que con ética redactó, en cada persona que le conoció. Está vivo su amor por el arte, el teatro, por ser un apasionado de las poesías, por componerle al amor, a la vida, hoy dedicamos este programa a quien por siempre será eterno, gracias por su apoyo a este proyecto, don Adriano Miguel Tejada (1948-2020)”.

“La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme siempre estaré contigo”, con esta frase de la escritora chilena Isabel Allende, la segunda temporada de Dominicana’s Got Talent (DGT) hizo una retransmisión del programa del pasado miércoles 10 de marzo, en el que resultó ganadora la cantante Keren Montero , rindiéndole un homenaje a don Adriano Miguel Tejada , por el apoyo que ofreció al proyecto como director de Diario Libre.

Teníamos previsto hacer el homenaje el día de la final, pero no se pudo hacer, por lo que decidimos hacerlo este miércoles”, señaló el productor Tuto Guerrero.

“La tercera temporada viene mucho más grande que la segunda, porque viendo el éxito y todo lo que podemos hacer, nos da apertura para ampliar el formato y enseñar cosas que no se ven, y penetrar, también, a lugares a los que todavía no teníamos acceso”, así hablaron a Diario Libre sobre la nueva temporada de Dominicana’s Got Talent, Gilberto Morillo y Tuto Guerrero, quienes junto a Nashla Bogaert y David Maler, conforman el cuarteto de productores que hicieron posible que la franquicia llegara a la República Dominicana.