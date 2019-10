Dominicana’s Got Talent: “Ya el país se dio cuenta de que contamos con muchísimos talentos”

“Deseaba regresar a la televisión con un proyecto que les devolviera a los dominicanos lo que me dieron, que fue una oportunidad. Cuando Gilberto nos lo presenta entendimos que era muy arriesgado. Económicamente hay que levantar muchos fondos. Estamos hablando de un proyecto millonario. En un momento como este en el que la gente no cree en la televisión dominicana, salir a la calle a vender este proyecto, diciendo que es la oportunidad de elevar la calidad y el amor por lo bueno, era muy retador. Pero decidí darle porque era la mejor forma de yo regresar y tener ese contacto con el público”, afirmó Nashla.

La edición

Algo que el público no sabe es que lo que hemos visto hasta ahora en pantalla no sigue un orden cronológico. Los actos que se presentan en un capítulo pueden no corresponder al mismo día de grabación. Ha sido un reto para Tuto condensar tantas actuaciones, incluso confiesa que muchas no llegaron a verse en TV por no cumplir con el nivel de calidad.

“Fueron cuatro años de desarrollo. Tuvimos que hacer una ingeniería inversa del proyecto y determinar cómo lo podíamos hacer. Pero nada, nos preparó para ver en vivo estos actos que eran demasiados emocionantes. Tener 200 cámaras grabando y condensar a una hora y 20 minutos de contenido y lograr que el público sienta nuestras mismas emociones, eso vale mucho”, dijo Tuto.