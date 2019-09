$!Dominicano es reconocido con un Premio Emmy

El dominicano Osmani (Oz) Rodríguez conquistó la noche del sábado un Premio Emmy por la serie de televisión “Creando Saturday Night Live” en una gala en la que otros creativos fueron galardonados.

La gala que reconoce a las Artes Creativas en los Emmy es un adelanto de la ceremonia oficial de la 71a entrega que se celebrará el próximo 22 de este mes y que será transmitida por la cadena Fox.

“Creando Saturday Night Live”, el director y productor Oz Rodríguez quería “arrojar luz sobre algunos de los magos detrás de escena que trabajan allí”. Aunque la mayor parte del crédito generalmente va al reparto, quería destacar “la dirección, vestuario, maquillaje, dirección de arte” y otras manualidades que se dedican a la producción de la serie semanal de comedia, explicó el productor dominicano al ofrecer declaraciones al sitio goldderby.com.

Rodríguez forma parte del estelar programa en el que ha logrado el reconocimiento del equipo de trabajo y de la cadena.

Es un productor y director de cine que por segundo año logró una nominación a los prestigiosos premios Emmy que reconocen la labor de la industria de la televisión en Estados Unidos.

Oz hizo más de 40 videos para el sitio de comedia TBS Super Deluxe antes de pasar a Funny or Die, donde dirigió y editó videos con estrellas como Bryan Cranston, Tim Roth, Megan Mullally, Rob Corddry, Will Ferrell, John C. Reilly, Charlie Sheen, Cee-Lo Green y Kesha.

En 2013, Oz fue seleccionado para Saturday Night Live.