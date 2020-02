$!El rapero Dave se hace con el premio Brit a mejor disco del año

El rapero Dave se hizo este martes con el premio Brit a mejor disco del año gracias a su largo “Psychodrama” en la cuarenta edición de los premios de la música británica.

Dave recogió el premio de manos de la cantante Billie Eilish y se alzó como uno de los grandes ganadores de la noche junto a Lewis Capaldi, que se llevó dos Brit, a mejor artista masculino y a mejor canción del año.

El rapero saltó orgulloso al escenario a por su premio y se lo agradeció a todo el mundo que le ha apoyado durante su carrera.

“Quiero agradecérselo a Dios, a mi madre, a mi familia, a todo mi equipo. Hay muchas leyendas en este edificio (...) Harry Styles, Stormzy, Hans Zimmer. Madre mía, es uno de los mayores honores de mi carrera. Esto va para la gente del sur de Londres. Cualquier cosa que os propongáis, podéis conseguirla”, afirmó Dave.

“Psychodrama” se impuso a “Fine Line”, de Harry Styles, “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, de Capaldi, “Kiwanuka”, de Michael Kiwanuka, y “Heavy is the Head”, de Stormzy.