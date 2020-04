El rock vuelve a Nueva York, con el esperado regreso de The Strokes

La banda neoyorquina The Strokes acaba de lanzar ‘The New Abnormal’, el sexto de álbum de una trayectoria que ha sufrido algún parón pero que empezó en la cumbre de la música con un espectacular debut con el que fueron aclamados como “los salvadores del rock”, en 2001, gracias a ‘Is This It’, considerado como uno de los mejores discos de la historia.

Liderados por el vocalista Julian Casablancas, The Strokes es una de la banda de referencia de los primeros 2000.

Con las fechas de su gira alteradas por la pandemia, la banda ha lanzado a través de su canal de YouTube la “webserie” ‘Five Guys Talking About Things They Know Nothing About’.

Su debut fue tan espectacular que rápidamente fueron aclamados como “los salvadores del rock”, y aquel álbum, ‘Is This It’, se convirtió automáticamente en una obra de referencia, un clásico que encumbró a The Strokes como la gran banda de comienzos de siglo y que la revista musical Rolling Stone, incluyó entre los 500 mejores álbumes de la historia.

La banda formada por el vocalista Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr, el bajista Nikolai Fraiture y el batería Fabrizio Moretti vendió más de 8 millones de copias de aquel primer disco, no sólo uno de los mejores trabajos de la época, sino la inspiración y el empujón definitivo para el éxito de decenas de bandas alternativas.

Con ‘The New Abnormal’, publicado el 10 de abril en pleno parón mundial como consecuencia de la pandemia que ha roto la normalidad, la banda neoyorquina regresa con fuerza después de siete años tras la publicación del que hasta ahora era su último trabajo, ‘Comedown Machine’, cumpliendo las expectativas tras los adelantos publicados, ‘At the Door’, ‘Bad Decisions’, y ‘Brooklyn Bridge to Chorus’, temas que probablemente se incorporarán a la lista de sus canciones más celebradas.

El sexto álbum de estudio de The Strokes fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibú (EE.UU.) y producido por Rick Rubin, y está ilustrado en su portada con la obra ‘Bird on Money’ del artista Jean-Michel Basquiat.Además de los singles ‘At the door’, ‘Bad Decisions’ y ‘Brooklyn Bridge to Chorus’, lanzado cinco días antes que el álbum, completan el disco las canciones ‘The Adults Are Talking’, ‘Selfless’, ‘Eternal Summer’, ‘Why Are Sundays So Depressing’, ‘Not The Same Anymore’ y ‘Ode To The Mets’, tema que ya habían presentado en directo con el cambio de año.

Con múltiples fechas programadas en varios países que se verán afectadas por la situación generada por el COVID-19, como las actuaciones previstas en Los Ángeles el pasado mes de marzo, y Nueva Orleans, Austin o Sugar Land en el mes de mayo, la banda tiene previsto viajar a Europa a finales de agosto como cabeza de cartel del festival Primavera Sound, que ha sido reprogramado y está previsto que se celebre en Barcelona entre el 26 y el 30 de agosto.

La situación de cuarentena ha dado pie a una nueva manera de promocionar su nuevo álbum para The Strokes: ‘Five Guys Talking About Things They Know Nothing About’, una “webserie” a través de su canal de YouTube en la que los músicos reflexionan sobre la situación actual, desgranan detalles de su álbum o repasan algunas anécdotas vividas durante sus dos décadas de trayectoria musical.

BANDA DE CULTO

Si ‘Is This It’ convirtió a The Strokes en la banda de referencia del rock alternativo, ‘Room on Fire’ consolidó el sonido de la agrupación y, aunque no tan aclamado como su debut, aquel segundo disco publicado en octubre de 2003 dejó éxitos como ‘12:51’, ‘The End Has No End’, ‘I Can’t Win’, ‘Under Control’ o ‘Reptilia’, uno de los más célebres de la banda junto a otros de su primer trabajo como ‘Last Nite’ o ‘Someday’.

Con el Lou Reed de `The Velvet Underground’ como su principal influencia tanto en las letras como en su forma de cantar, Julian Casablancas siempre ha citado a otros grandes artistas como sus referentes, entre ellos Bob Marley, Nirvana y Pearl Jam.

The Strokes, herederos directos de las bandas del rock de la escena underground de los 70, se confirmaban con apenas dos discos como la banda de referencia de los comienzos del nuevo siglo, un liderazgo que, tras siete años de silencio, sin duda pueden recuperar con ‘The New Abnormal’, un disco que, aunque continúa su trayectoria donde la pararon en 2013, recuerda a lo mejor de sus comienzos.

A pesar de su crecimiento como músicos, ‘First Impressions in Earth’, publicado en enero de 2006, no logró el éxito de los primeros dos trabajos de la banda neoyorquina; sin embargo, dejó para su repertorio otro de sus grandes temas, ‘You Only Live Once’.

No volverían a publicar disco hasta ‘Angles’, en marzo de 2011, al que seguiría en el año 2013 el álbum ‘Comedown Machine’, algo alejado del sonido que se esperaba de ellos y que recibió críticas totalmente enfrentadas.

Tras aquel disco, no anunciaron su separación, pero los cinco iniciaron proyectos diferentes a The Strokes.Julian Casablancas lideró como vocalista la banda ‘The Voidz’, con la que ha publicado dos discos; Albert Hammond Jr. probó suerte en solitario; Nick Valensi montó el grupo `CRX’ , Nikolai Fraiture colaboró con el batería Stephen Perkins en Summer Moon, mientras que Fabrizio Moretti lo hizo con Little Joy.

Pese a que sus caminos parecían separarse, The Strokes nunca abandonaron el proyecto del todo, y desde el año 2016 dieron pistas de que estaban trabajando en su regreso discográfico y en junio de aquel mismo año lanzaron el EP de cuatro canciones ‘Present Future Past’.

Casi tres años después, en un concierto en Los Ángeles tocaron por primera vez ‘The Adults Are Talking’, tema que abre el esperado regreso discográfico de The Strokes.Por Miriam Soto.