$!Encuentran muerta a la popular actriz Song Yoo-Jung

Song Yoo-jung, una de las actrices más populares de Corea del Sur, fue encontrada muerta en Seúl.

La noticia del fallecimiento de la joven actriz, modelo y cantante de 26 años fue comunicada por Sublime Artist Agency, agencia de la popular intérprete y modelo.

"La actriz Song Yoo-Jung nos ha dejado. Yoo Jung fue siempre una amiga que repartía felicidad con una sonrisa brillante. Era una actriz maravillosa que interpretaba con una pasión más grande que nadie. Gracias por acompañarnos como actriz Sublime Artist Agency", informó su agencia en un comunicado.

Todavía se desconocen las causas de Song Yoo-jung, que no padecía problemas médicos conocidos.

La Policía está investigando la muerte de la famosa actriz

A sus 26 años Son Yoo Jung había triunfado en la industria audiovisual sobre todo por su papel protagonista en el drama Make A Wish. Consiguió lucrativos contratos publicitarios con Estée Lauder y la cadena estadounidense de helados Baskin-Robbins. La serie online Dear My Name (2019) fue su último gran éxito.