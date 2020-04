Estrellas de Hollywood que odian papeles emblemáticos en sus carreras

Christopher Plummer, que interpretó al capitán Von Trapp, comentó sobre ella, según Mentalfloss: “Estaba un poco aburrido con el personaje. Aunque trabajamos lo suficientes para hacerlo interesante, fue un poco como azotar un caballo muerto. El tema no era para mí. No era lo mío”.

“The sound of music” es un clásico del cine musical, que antes fue una obra de Broadway basada en una novela, a su vez, inspirada en una familia real.

George Clooney dio vida al justiciero en “Batman and Robin”, de 1997.

Las estrellas de Hollywood suelen hablar con orgullo de los papeles que interpretan y de los grandes personajes a los que dan vida. Si atendemos a entrevistas y entregas de premios, la sensación de haber hecho una gran película bien vale las dificultades que pasasen para llegar ahí. Pero, en ocasiones, no es orgullo... sino vergüenza.

Pero hubo otro actor taquillero que se enfundó las mallas del hombre murciélago: George Clooney. Y por lo que dijo sobre la experiencia, seguro que prefiere no ser recordado por ella. Clooney dio vida al justiciero en “Batman and Robin”, de 1997. Chris O’Donnell era Robin; Arnold Schwarzenegger, Mr. Freez y Uma Thurman, Poison Ivy.

CHRISTOPHER PLUMMER, EN “THE SOUND OF MUSIC” (1965)

En un programa de televisión, el presentador le comentó durante una entrevista que era un poco descorazonador que llegase el final de la saga porque los seguidores no querían que se acabase. Que el final era un poco agridulce.

“Cuando lo leí, parecía un libro que se suponía que no debía publicarse”, dijo sobre el relato en el que se basan las cintas, según el medio británico The Telegraph.

Con la saga, los vampiros dejaron de ser criaturas de la noche, siniestras y chupasangres para convertirse en guapos con purpurina. Aunque probablemente no haya citas de Pattinson diciendo que odia la saga, sí hay declaraciones que dejan entrever el poco cariño que le tiene.

Cuando se estrenó la primera entrega de la saga “Twilight”, allá por 2008, Robert Pattinson se convirtió en ídolo de adolescentes. En ella, el actor daba vida a un vampiro descafeinado que hubiese hecho llorar al Drácula de Bram Stoker. Un vampiro que no se derretía con la luz solar, sino que brillaba.

¿Quién no recuerda la historia de la novicia que cuidaba de los siete hijos de un militar viudo poco antes de la II Guerra Mundial? Pues, según diversas informaciones, el actor canadiense Christopher Plummer, que interpretó al capitán Von Trapp, prefiere no hacerlo.

El protagonista del filme se ha referido a la cinta en diversas ocasiones como “S&M” o “esa película”. “Estaba un poco aburrido con el personaje. Aunque trabajamos lo suficientes para hacerlo interesante, fue un poco como azotar un caballo muerto. El tema no era para mí. No puede atraer a todas las personas del mundo. No era lo mío”, dijo el actor según Mentalfloss.

MICHELLE PFEIFFER, EN “GREASE 2” (1982)