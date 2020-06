$!Evelio Herrera cuenta porqué terminó mal su relación laboral con Tueska

Fue en enero de 2019 cuando concluyeron los problemas legales entre Tueska y Evelilio Herra, quien fuera su manejador artístico y ex esposo. Sin embargo, el conflicto sigue causando curiosidad entre los seguidores de la ex pareja.

Durante un live realizado en sus redes sociales, el empresario artístico Evelio Herrera respondió a la curiosidad de unos de sus seguidores sobre porqué terminaron mal. “A mí no me gusta tocar el tema de Tueska porque fue un tema que terminó mal, no en el divorcio, sino en lo laboral, pero ya para que no me vuelvan a hablar de ella, porque no es sano hablar de ella por muchísimas razones, pero yo no tengo temor en hablar de ella porque la respeto mucho aun haya pasado lo que pasó. Yo no terminé la relación sentimental con Tueska de mala manera, terminamos de buena manera, incluso después de hablar terminar seguimos trabajando juntos y luego de ella haber iniciado una relación, un año y algo después de habernos separado, las cosas se comenzaron a complicar, como era natural, lo más probable era que su pareja no quería que ella siguiera teniendo compromisos conmigo laboral y lo hicieron de una manera incorrecta. Quisieron terminar la relación comercial, de una manera incorrecta, pero hasta que no hubo ese problema lo único que yo puedo decir de Tueska es que fue una excelente dama, mujer, amiga, esposa, novia y todas las cosas buenas de ella”.

El tercero en discordia sería José Miguel Florencio Estévez, la actual pareja de la cantante, de quien hace referencia Herrera. “En la parte laborar a ella la asesoraron mal. La orientaron mal, se dejó llevar, quizás pensó que era lo más correcto y las cosas terminaron bien feas sin necesidad”.