$!Fallece el director de películas de terror Stuart Gordon

Director de películas de culto de terror de los 80 como 'Re-animator' o 'From beyond', ambas basadas en relatos de H.P. Lovecraft, el también guionista y productor estadounidense Stuart Gordon falleció este martes en su Chicago natal a los 72 años de edad, según informa hoy la revista Variety.

Procedía del teatro, fundó su primera compañía en 1968, Screw Theater, con la que hizo una adaptación antibelicista de Peter Pan que le llevó a ser detenido por obscenidad, junto a su esposa Carolyn Purdy. Después formaron Organic Theater que mantuvieron en activo durante 16 años y con la que, entre otras cosas, impulsaron la carrera de David Mamet al estrenar en Chicago en 1974 sus 'Perversiones sexuales'.

'Re-animator' (1986) fue su debut como director de cine. Al principio iba a ser una obra de teatro, después una serie de televisión y finalmente una película. Su combinación de 'gore', con sangre a espuertas, y humor salvaje la convirtieron en obra de culto.

Le siguieron, con menos éxito, 'From beyond' y 'Dolls', pero fue un golpe de timón lo que le hizo triunfar de nuevo, la comedia 'Honey, I Shrunk the Kids' ('Cariño, he encogido a los niños'). Fue uno de sus guionistas y después produjo la secuela y dirigió un 'spin-off' para la televisión.

No obstante, no abandonó su pasión por el género y siguió estrenando títulos como 'Robot Jox' (1990), 'Fortress' ('Fortaleza infernal') (1992), con Christopher Lambert, o la comedia 'Space Truckers'(1996) que presentó en el Festival de Sitges y que protagonizaba Dennis Hopper.

En 2011 convirtió 'Re-animator' en un musical de éxito.