$!Falleció el pintor dominicano Alberto Houellemont

El pintor dominicano Carlos Alberto Houellemont (CABECO), falleció este miércoles tras ser hospitalizado en el centro médico Hospiten, afectado de neumonía.

El pintor de 80 años de edad, manejó el óleo y la acrílica y, en este proceso, descubrió la pintura, su verdadera vocación.

"Yo tengo 60 años pintando, y yo he hecho tres exposiciones -¡nada más, eh!- en 60 años pintando. Hace un rato te dije la diferencia entre exhibición y venta continua, a lo que es una exposición de verdad. Como tú dijiste ahorita: ‘yo voy a ver lo que está haciendo Houellemont’. Ah, pues tengo que presentarte algo nuevo. Sino, no es exposición. Y creo que esta va a ser la última, porque una exposición es un gran quehacer. Primero con uno mismo diseñando algo nuevo. Eso es lo primero. Y después, la planificación y ejecución de eso, es peor todavía. Muchos intríngulis. Pienso que esta va a ser la última", señaló el pintor a Diario Libre durante una entrevista en 2016.

Sobre su estilo dijo, "a mí me gustan los Adagios. Lo más tranquilo, eso es lo que yo quiero. Hay cuatro o cinco Adagios famosos, pero cualquiera de ellos es para mí lo mejor. Sea de Albinioni, Pachelbel Barber, todos son excelentes. El que me toque ese es".

Houellemont Nació el 3 de noviembre de 1939 en la ciudad de Santo Domingo. Obtuvo el título de Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente realizó un Post-Grado en Planificación y Desarrollo. Formó parte del grupo pionero del Secretariado Técnico de la Presidencia.

"Yo soy doctor en derecho. Pero nunca ejercí, porque antitrujillista que era y que soy, no me permitía el medio ambiente meterme en un tribunal. No ejercí. Después me hice analista de sistema y planificación y desarrollo por las Naciones Unidas. Y me ayudó muchísimo. Conocí a Yoryi Morel en el 67, y ese fue mi segundo , mi tercero, mi primero y mi quinto papá. Yoryi Morel, un gran dibujante, un gran pintor. Él para pintar ponía la 9na de Beethoven siempre. Pintaba a las 3:00 de la mañana. A esa hora me levantaba y me iba a verlo pintar", dijo en la entrevista con Diario Libre, concedida hace 4 años.