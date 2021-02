$!Famosos que han sido víctimas del COVID-19 dos o más veces

El coronavirus sigue azotando con fuerza a la población a nivel mundial. Con más de 2 millones de muertes y más de 100 millones de personas contagiadas, el virus ha puesto de rodillas al mundo. Los famosos no han escapado de esta realidad y muchos han sido los que aseguran se han contagiado hasta tres veces del virus, mientras otros no pudieron ganar la batalla a esta enfermedad. Aunque aún está en investigación, hemos hecho un listado con algunos de los famosos que han hecho público su contagio en m´s de una ocasión. Arap Bethke, actor

Arap Bethke.

En agosto del año pasado Arap Bethke confesó haber padecido COVID-19. En un mensaje donde reivindicaba el no esconderse por salir positivo por miedo a ser discriminado. Medio año después y cuando ya estaba recuperado, el protagonista de Buscando a Frida (Telemundo) compartía de nuevo una triste noticia. Se ha vuelto a contagiar. Aunque se encuentra bien a nivel de salud y los síntomas no han sido graves, pide a la gente que por no se relaje. Esta pesadilla no ha terminado. "No bajen la guardia", escribió. Durante su primera etapa de contagio confesó ser asintomático y por tanto no enterarse demasiado del paso de este virus por su cuerpo. Su trabajo y las constantes pruebas que ha de hacerse para entrar a un set de grabación fue lo que le hizo descubrirlo entonces y parece que también ahora. Ariadne Díaz, actriz

Ariadne Díaz

La actriz mexicana compartía en sus redes que ella también se contagiaba por segunda vez, y que en esta ocasión fue más fuerte. Mediante sus historias de Instagram, la mexicana señaló que se alejó de las redes sociales porque se contagió nuevamente de COVID-19. “Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, me volvió a dar”, comentó. Carlos de la Mota, actor

El actor y viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Carlos de la Mota, afirmó este miércoles que arrojó positivo por COVID-19 por segunda vez en un periodo de cinco meses. Esta información fue compartida a través de la cuenta de Twitter del funcionario, donde aseguró que no tiene síntomas del virus, agregando que se encuentra en buen estado de salud y con buenos ánimos. “Haciéndome una prueba rutinaria por el ejercicio de mis funciones, he sido notificado positivo a COVID-19, mi segunda vez en 5 meses. En éste momento me encuentro bien, sin síntomas y de buen ánimo”, escribió. El también actor afirmó que la primera ocasión que contrajo el coronavirus fue alrededor del pasado mes de mayo. Danna García, actriz

Danna García.

La protagonista e Pasión de gavilanes informó a mediados del año pasado que dio positivo al virus en tres ocasiones. “Soy nuevamente positiva a Covid-19. Estoy sin palabras. Gracias a todos los que me han apoyado”, escribió en sus historias de Instagram, en una imagen de sí misma con varios árboles de telón. La estrella de “Las Amazonas” y “Qué Bonito Amor” dio positivo por primera vez a la enfermedad en marzo, tras su regreso de un viaje a España, momento en el que tuvo problemas con una areolínea para regresar a su hogar. La segunda ocasión que dio positivo al virus decidió tomar medidas sobre el cuidado de su hijo, en caso de que saliera perjudicada de gravedad por la pandemia. Gustavo Lara, cantante

Gustavo Lara.