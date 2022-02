Jomari Goyso es el nuevo conductor de Despierta América

El famoso estilista español Jomari Goyso se une al equipo del programa matutino "Despierta América" junto a Francisca, lo que considera "un regalo de Dios".

"Nunca imaginé estar aquí. Siento que es un regalo, siento que Dios me lleva hacia ahí", expresó emocionado Goyso, quien se ha dado a conocer como experto en moda y belleza.

"Voy a tener que preocuparme más por la ropa y cómo estoy vestido […]", bromeó Raúl González.

Su amiga Francisca le dijo: "Ahora tienes una oportunidad para reivindicarte".

El longevo programa de Univision incluyó también a Jessica Rodríguez como su nueva conductora como parte de los nuevos cambios.

Visiblemente emocionado, el que fuera juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) agradeció la oportunidad de poder formar parte de un programa que ha tenido tanto impacto en su vida, refiere People en Español.

"Millones de gracias, siempre he estado en Despierta América. Yo lo he dicho, se lo dije a Luzma [productora ejecutiva], una entrevista que me hizo Karla cambió mucho mi historia porque fue la primera vez que yo lloré, algo que no podía hablar, y Karla se acuerda perfectamente y creo que eso abrió una plataforma. La gente, yo lo digo, siempre me hubiera odiado si no hubiera contado ese lado de mi vida porque te ven como el crítico de moda que critica, entonces creo que Despierta América ha tenido grandes momentos en mi vida", expresó el experto en moda y belleza.

Jomari se ha dado a conocer por opiniones muy fuertes sobre el estilo de los famosos. En RD ha causado controversia al hablar de la moda en Premios Soberano.

En la semana, el show tiene cuatro horas de duración —comienza una hora antes— y es conducido por Raúl González junto a Karla Martínez, Alan Tacher, Carlos Calderón, Satcha Pretto y Francisca.

Creado en 1997 y producido por la colombiana Luz María Doria, “Despierta América” ha sido uno de los programas más vistos de la mañana en la televisión hispana de Estados Unidos.