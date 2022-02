Actriz de Gaviota en "Café con aroma de mujer" da a luz a segunda hija

La actriz colombiana Laura Londoño, quien popularizó a Gaviota en la nueva versión de la telenovela "Café con aroma de mujer" le dio la bienvenida a su segunda hija a la que nombró Mikaela, y de cuyo embarazo se enteró cuando estaba en plenas grabaciones.

“Ahora sí, se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene es lo lindo”, escribió Laura en la imagen sosteniendo a su bebé.

Londoño y William Levy, en su regreso a los melodramas, protagonizaron la historia de amor que sigue dentro del Top 10 de las más vistas de Netflix República Dominicana y otros países por semanas consecutivas.

Y es que la Gaviotica, como la nombraba su madre doña Carmenza en la telenovela, en el rol de la actriz Katherine Vélez, quedó embarazada en su personaje y también en la vida real.

La actriz Laura Londoño compartió la imagen junto a su segunda hija. (INSTAGRAM)

De acuerdo a lo que ha contado la actriz en varias entrevistas, empezó a sospechar de su estado de gestación debido a que el vestuario de su personaje no le quedaba como antes; se sentía hinchada, comenzó a tener mucho sueño y hambre durante la larga jornada de trabajo.

“Me daba cuenta de que la ropa de ‘Gaviota’ no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre”, confesó a Telemundo.

El 23 de julio del 2021, durante una entrevista en el programa ‘En casa con Telemundo’, Laura confirmó la noticia fruto de su relación con el empresario Santiago Mora, con quien se casó el 7 de diciembre del 2018, nació su primera hija Allegra.

Más del embarazo

La noticia ha alegrado a los seguidores incluyendo a su compatriota y actriz Carmen Villalobos, quien hizo de la villana en la telenovela. “Felicidades”, escribió Carmen junto a varios emojis de corazón.

Laura se mantuvo compartiendo imágenes de su bella etapa en la que los fanáticos destacaban que estaba más bella.

"Todo es como tiene que ser. Acepto los tiempos y las formas. Suelto el control, suelto las ideas de lo que debería ser y lo que no. Me entrego por completo a la vida, me rindo y agradezco lo que sucede aunque no lo entienda, tal vez un día más adelante lo comprenderé, hoy no y eso también está bien. Esto es lo que repito todos los días. PACIENCIA", dijo en el último post de su embarazo.

Papel con William Levy

Sobre su química con William Levy, quien hizo el papel de Sebastián Vallejo, para ella besar al galán fue “fácil a pesar de todo”. “Porque yo digo que ustedes creen que eso es muy sencillo, pero ustedes no se imaginan lo que es besar a semejante guapura de hombre frente a ochenta personas que te están mirando ‘así’, como ‘mira, por favor un poquito más inclinada la cabeza para acá, por favor que no se vea la lengua, por favor que no se den con la nariz, pero que se vean lindos, pero apasionados, con más ganas’, ¡jajaja!”, relató la colombiana, según recoge el Diario de las Américas.

La historia original de "Café con aroma de mujer" de Fernando Gaitán fue protagonizada en el 1994 por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.