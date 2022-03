Video | Addis Burgos revela cómo se produjo accidente en el que se incendió su vehículo

Agradecida por estar viva y detallando el accidente como un infierno, la comunicadora Addis Burgos reveló mediante un video lo díficil que fue el accidente en el que casi pierder la vida. "El trauma de esa escena cuando llega a mi cabeza me hace sentir tantos miedos, tantas cosas puedieron pasar ahí y Dios las impidió", señaló aún el chock de lo sucedido.

De acuerdo a lo revelado por la comunicadora en un video, el accidente se produjo cuando se trasladaba junto a un equipo de CDN y otros siete vehículos a la provincia de Elías Piña a llegar donaciones a tres niñas muy pobres de la zona.

Según explica Burgos, una de las cajas que llevaba la camioneta de ese medio se cayó, lo que provocó que un motorista de la zona se apresurará a cogerla provocando el accidente.

“Cuando el motor se desliza se le desprende el tanque de la gasolina cayendo este encima de mi vehículo provocando que se incendiara de inmediato", expresó conductora del programa Descalificado con Addis Burgos.

También, manifestó que lograron salir porque los seguros de la jeepeta no se inhibieron, pero una de las puertas traseras no quiso abrir, lo que provocó una gran desesperación en ella, porque pensó que no podría salvar sus niños.

La comunicadora decidió seguir el viaje para llevar las donaciones a las niñas, entendiendo que Dios la salvó para que cumpliera con esa misión.

Señaló que hizo elvideo para agradecer a las personas que se preocuparon por ella y su familia.