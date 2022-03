Nashla Bogaert sobre su físico : "Me siento feliz y sexy”

A pocos días de que su imagen fuera exaltada en una gigantesca valla de Time Square en la ciudad de New York con motivo del Día Internacional de la Mujer, Nashla Bogaert aseguró durante una entrevista para el programa Noche de Luz que no siente la necesidad de modificar su físico a pesar de tanta presión social.

“Si eventualmente a mí me parece que mi cuerpo necesita cierta ayuda, ya sea por un tema de la piel, flacidez o que yo me quiera ver diferente, me parece que entro totalmente en la flexibilidad de cambiar mi punto de vista con respecto a mi cuerpo. Ahora mismo me siento plena y por eso es que no lo he hecho. Me siento feliz y sexy”, afirmó la actriz y comunicadora.

A través de una nota de prensa enviada a Diario Libre se informó que, durante la conversación con Luz García, Nashla también se refirió a las críticas que ha recibido por el tamaño de su nariz: “¿Cuál es el problema con tener la nariz ligeramente más ancha que el resto?, a mí me gusta mi nariz, es una nariz diferente”, agregó mientras dejaba claro que no sigue los estereotipos impuestos por la sociedad.

Esta entrevista forma parte del especial “Mujeres con Luz” que el espacio televisivo estará llevando a su audiencia durante todo el mes de marzo. En esta segunda edición donde también estuvieron como invitadas Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, y la Dra. Tania Medina, experta en remodelación corporal, el tema central se trató sobre la importancia del amor propio.

Noche de Luz se transmite los domingos a las 10 de la noche por Antena Latina.