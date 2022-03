Bruce Willis no es el único; famosos que se retiraron por enfermedad

Bruce Willis sorprendió a sus fans este miércoles con su inesperado retiro de la actuación, luego de que su familia anunciara que fue diagnosticado con afasia.

Aunque los síntomas de esta enfermedad son variados, en términos generales es un trastorno cognitivo que impide a una persona comprender correctamente el lenguaje.

Quienes la sufren pueden tener dificultad para hablar, escribir o leer.

Él no ha sido la única celebridad que tuvo que alejarse de los reflectores por un padecimiento físico; actores, cantantes y modelos lo hicieron antes. Te mostramos.

Michael J. Fox

Para una generación siempre será Marty McFly, el joven protagonista de la trilogía Regreso al futuro que triunfó en la década de los años ochenta. Michael J. Fox tuvo que lidiar a los 29 años con una mala noticia: le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. “Fue como si un camión te pasara encima”, declaró en aquel momento. Lo hizo público en 1998, siete años después de serle diagnosticado. La vida del actor canadiense cambió para siempre.

En el año 2000, con 39 años, anunció su retirada del mundo de la interpretación cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos, pero no lo acabó de dejar del todo. Y desde entonces ha ido trabajando como actor de voz en películas como Stuart Little y Atlantis: el imperio perdido, y ha tenido papeles menores en series de televisión como Boston Legal, The Good Wife y Scrubs.

La enfermedad que llevó a Pilar Montenegro al retiro

La actriz y cantante mexicana, Pilar Montenegro, famosa por ser parte de los integrantes originales de la agrupación Garibaldi, que durante los años 90 conquistó los escenarios de México y Latinoamérica, tuvo que dejar su carrera profesional dentro del mundo de la música por una complicada enfermedad que ataca su cuerpo llamada Ataxia.

Este padecimiento provoca que los movimientos musculares del cuerpo sean completamente descoordinados; tiempo después se reveló que la cantante se encontraba viviendo una depresión por la enfermedad degenerativa que la obliga a tener que ser auxiliada con una silla de ruedas para poder moverse.

Catherine Zeta Jones

La actriz de origen británico y ganadora de un Oscar, Catherine Zeta-Jones se hizo de gran renombre en Hollywood por sus actuaciones en películas como “Chicago”, “Crueldad intolerable” de los hermanos Coen, “La terminal”, “Ocean´s Twelve” y “La leyenda del Zorro”.

Sin embargo, tuvo que abandonar la actuación debido a su padecimiento de depresión y trastorno bipolar, que le afectaron a tal grado que no pudo continuar con su carrera por algún tiempo.

Tony Bennett

Tony Bennett se retira de los escenarios. Así lo ha anunciado su hijo y representante, Danny Bennett, que explica que la decisión la han tomado obligados por el alzhéimer que sufre el mítico crooner, de 95 años, y que le fue diagnosticado en 2016. “No habrá más conciertos. Ha sido una decisión difícil, porque es un cantante en forma. Pero así lo han ordenado los médicos, y su salud es lo más importante”, asegura en una entrevista a Variety.

De esta forma quedó cancelada su gira de despedida, y sus dos actuaciones en vivo pautadas para el 4 y 5 de agosto del año pasado en el Radio City Music Hall, en lo que era su adiós a Nueva York.

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.

Enrique Bunbury

En febrero de 2022 el cantante anunció su retiro de los escenarios a los 54 años por problemas crónicos en la garganta y vías respiratorias. Aunque seguirá componiendo y grabando discos, ya no dará conciertos.

Jennette Mccurdy

Conocida por su papel de Sam en iCarly padeció anorexia y bulimia durante su adolescencia por la ansiedad que le causaba su trabajo. En 2017 se retiró de la actuación para cuidar su salud y ahora escribe y dirige sus propias producciones.

Eric Clapton

El músico británico anunció su retiró de la música en 2016 a los 71 años debido a una neuropatía periférica, que afecta la coordinación de sus extremidades y le dificultaba tocar la guitarra sin dolor.