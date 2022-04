Atentados, asesinatos violentos y sin resolver; el lado oscuro del rap

Para nadie es un secreto que la historia del rap estadounidense ha estado relacionada con las pandillas que le daban una estructura al caos. Así lo señaló el investigador estadounidense Jeff Chang en el libro "Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation " del 2005.

En el libro plantea que, "para los hijos de inmigrantes con padres ausentes, para los huérfanos que estaban fuera del sistema, para las chicas que huían de un entorno abusivo, las pandillas eran un refugio, una fuente de comodidad y protección". "Y así han ido cayendo los mitos de un género musical nacido en calles violentas". Una violencia que ha dejado casi un centenar de raperos brutalmente asesinados, la mayoría en plena vía pública.

Entre 1987 y el 2018 se ha documentado el asesinato de 68 raperos en Estados Unidos. Una cifra que se ha incrementado en estos cuatro años.

"En algunos aspectos el rap y la violencia parecen ir de la mano. Pero no es la música en sí misma, es el entorno en el que vivimos. La violencia estaba aquí mucho antes que el hip-hop", decía Scotty Morris a 'The New York Times' en 1987. Morris era el mánager de Scott La Rock, integrante del dúo Boogie Down Productions que fue asesinado por disparos en el cuello y la cabeza en agosto de aquel año en el Bronx.

Este fue el primer asesinato relacionado con el mundo del hip-hop de los muchos que no han sido resueltos por la policía.

El 30 de noviembre de 1995 fue asesinado Stretch, miembro del grupo Live Squad y amigo íntimo de Tupac Shakur, tras recibir varios disparos desde un coche en movimiento. Investigaciones posteriores apuntaron a que su muerte se debió a un ajuste de cuentas, después de que robase 10 kilos de cocaína a un traficante. En los dos años siguientes se produjeron las dos muertes más célebres de la historia del rap: la del propio Tupac y la de The Notorious B.I.G., ambos en la cima de sus carreras, a los 25 y 24 años, respectivamente. Los dos murieron a causa de los disparos efectuados desde otro auto.

En junio del 2018 el polémico rapero estadounidense XXXTentacion fue asesinado, según reportó el sheriff del condado de Broward. Su crimen se unió al de su colega Jimmy Wopo, que ocurrió en menos de 24 horas, pero en la ciudad de Pittsburgh.

El artista, de 20 años, fue atacado a plena luz del día en Deerfield Beach, una ciudad al norte de Miami.

“La víctima adulta masculina es Jahseh Onfroy también conocido como el rapero XXXTentacion”, escribió la oficina del sheriff de Broward en Twitter, tras indicar que la víctima había muerto en un tiroteo.

Según el sitio web TMZ, la policía recibió por la tarde una llamada telefónica que informaba que dos atacantes con capucha habían robado una bolsa Louis Vuitton del vehículo del rapero, antes de regresar a un auto negro para escapar.

Jahseh Onfroy acababa de salir del negocio de motos Riva Motorsports, ubicado cerca del lugar donde vivió durante toda su vida.

“Al menos uno de los dos sospechosos disparó y alcanzó a Onfroy. Ambos se fueron en un SUV de color oscuro”, precisó la policía en la red social. Según los investigadores podría tratarse de un robo.

En marzo del 2019 Nipsey Hussle murió a tiros en su tienda de ropa en el sur de Los Ángeles. A los dos días detuvieron a un sospechoso, Eric Holder, con quien había discutido unas horas antes. aunque en un primer momento el asesinato parecía estar relacionado con la violencia de las pandillas, la policía no señaló un móvil claro.

Hussle tenía 33 años y además de rapero nominado a los Grammy que había colaborado con Drake o Diddy, era empresario, activista y padre de dos hijos. Tenía un pasado violento del que habló públicamente al reconocer su larga relación con los Rollin 60’s, grupo conectado con los Crips al que se unió a los 14 años, pero del que se distanció para centrarse en el activismo y ayudar a adolescentes de barrios conflictivos como Crenshaw, donde nació en 1985. «En mi pandilla nadie sobrevivió ni evitó la cárcel. Todos tenían heridas de bala, así que salir de allí mentalmente estable, sin pasar por prisión ni engancharme a las drogas, es una victoria», reconoció Hussle.

40 casos sin resolver

Hay todavía 40 casos sin resolver, entre ellos los más famosos: Tupac, The Notorious B.I.G. y Big L. A Tupac Amaru Shakur, nacido en Harlem (Nueva York) en 1971, le dispararon en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996. Murió seis días después, a los 25 años. Cuando habían pasado solo seis meses de la pérdida de Tupac, el mundo del hip-hop lloró la desaparición de otro de sus iconos, The Notorious B.I.G., compañero de instituto de Jay Z en Brooklyn. Tenía 24 años cuando le dispararon en Los Ángeles el 9 de marzo de 1997 al salir de una fiesta. En aquel momento más de mil personas desalojaban el museo donde se celebró la fiesta, pero la policía encontró pocos testigos al sentirse «intimidados» por las «reputaciones» de algunos de los involucrados en el tiroteo, según reconocieron los detectives.

También Big L se hizo popular en la escena del hip-hop neoyorquino de los 90, donde triunfó con su propio sello. El 15 de febrero de 1999 le dispararon nueve veces en la cara y el pecho en Harlem. Gerard Woodley, amigo de la infancia, fue arrestado, aunque puesto en libertad por falta de pruebas. En el 2010 el hermano mayor de Big L, Donald Phinazee, declaró que su muerte había sido un error: los asesinos buscaban a su otro hermano, Lee, que acabó encontrando el mismo destino al morir en las calles de Nueva York en el 2002.

Otro de los asesinatos más célebres de los años 90 en el mundo del rap fue el de Big L, seudónimo de Lamont Coleman, uno de los referentes de la técnica freestyle. Coleman murió en su barrio natal, en Harlem, tras recibir un disparo de un desconocido en medio de un tiroteo. Ya en 2002, Jam Master Jay, dj y cofundador de la banda de hip-hop Run-DMC, falleció de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en un estudio de grabación en Queens, lo que supuso el final de la trayectoria de su grupo.

Un año después, el rapero de Nueva Orleans Soulja Slim fue asesinado a los 26 años en el jardín de la casa de su madre, en el barrio de Gentilly, tras recibir tres disparos en la cara y otro en el pecho. Y en 2004, el rapero Mac Dre, fundador del sello discográfico Thizz Entertainment, también fue asesinado por un desconocido que le disparó en el cuello cuando salía en una furgoneta de una de sus actuaciones.

RD: El asesinato de Monkey Black

El asesinato en España de Leonardo Michael Flores Ozuna, más conocido como Monkey Black, sacudió a los seguidores del rapero que ya había logrado popularidad por temas como "El sol, la playa". A sus 27 años, fue asesinado tras una disputa en un bar del conflictivo barrio de San Roque, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), donde vivía. Recibió al menos dos puñaladas, una en el tórax y otra en el costado, que le costaron la vida. Los Mossos d’Esquadra buscan a dos hombres, que huyeron del local, dejándo un celular, y sus copas sin acabar.

También en España a mediados del pasado mes de julio, el joven de 18 años Isaac López murió tras ser apuñalado en un túnel de Madrid. Tras meses de investigación, la Policía de ese país apresó a cuatro personas, tres de ellas menores, supuestamente implicadas en el asesinato.

La víctima era cantante de rap y publicaba canciones bajo el nombre artístico de Little Kinki. El joven, que tenía síndrome de Asperger, había publicado varias canciones en su perfil de Spotify y a través del sello discográfico Colectivo Urbano Récords. También hay algunas canciones suyas publicadas en Youtube.

Las autoridades manejaban la hipótesis de que el joven de 18 años no pertenecía a ninguna banda latina sino que los autores de quitarle la vida eran parte de la banda Dominican Don’t Play y que estos sabían quién era, por lo que el crimen no habría sido perpetrado al azar.

De acuerdo a las investigaciones, al parecer, le conocían por su música en redes sociales y le invitaron a entrar o colaborar con la banda, algo que se negó, motivo por el que podrían haberle matado.

Uno de los asesinatos más dramáticos en el mundo del rap en el siglo XXI fue el de Proof, amigo íntimo de la infancia de Eminem y uno de los impulsores de la escena del hip-hop en Detroit a principios de siglo. Falleció en un tiroteo en un club de su ciudad natal, originado tras una disputa en torno a una partida de billar. Sobre la muerte de su amigo, Eminem dijo: "No sabes por dónde empezar cuando pierdes a alguien que ha sido una parte tan importante de tu vida durante tanto tiempo. Proof y yo éramos hermanos".

Asesinato de Tupac

Tupac Shakur murió en 1996 en un hospital de Las Vegas después de permanecer una semana ingresado en estado crítico tras el atentado con ametralladora que sufrió en las calles de esa ciudad de Nevada (EE UU). Al momento de su muerte, Shakur, tenía 25 años; nació en Nueva York pero vivía en Los Angeles, donde desde comienzos de esta década se había definido como uno de los artistas de rap más populares y millonarios.