El Pachá suspende a presentadora Nelfa Núñez

La coanimadora de Pégate y Gana con el Pachá, Nelfa Núñez, fue suspendida por la producción del espacio sabatino tras dar declaraciones en el espacio de YouTube de Vladimir Jáquez al supuestamente insinuar que está ‘loca por irse’ del proyecto televisivo que conduce el comunicador Frederick Martínez desde casi una década.

En una comunicación enviada a los medios de comunicación, el Pachá se refirió a la opinión de la comunicadora que lleva cerca de casi cuatro años como una de las presentadoras de la propuesta televisiva que se transmite todos los sábados a través de Teleradio América.

“Nelfa Núñez suspendida de Pégate y gana con el Pachá; no puedo creer que esa joven, que le di la oportunidad, que la he encaminado en su carrera en los medios haya dicho eso; estoy decepcionado”, dijo Martínez, quien lleva varios días en la ciudad de New York y se reintegra al proyecto sabatino este sábado en vivo.

Durante la entrevista, Nelfa explicó cómo conoció a Federico, nombre de pila del animador.

Expresó que le conoció cuando le realizó una entrevista para la plataforma Cachicha. “Le hago la entrevista, excelente. Muy calmado, pausado, con temple, decente”, y es a partir de ahí que se da la entrada de esta a Pégate y Gana.

Sin embargo, señaló que “estoy loca por irme, pero en el buen sentido de la palabra. Irme por la puerta grande. Siento que ya cumplí mi cuota dentro del programa y él está muy consciente de eso porque siempre me lo dice desde hace unos meses para acá”, dijo Nelfa.

Pégate y Gana con el Pachá se transmite todos los sábados por Teleradio América para el territorio nacional; mientras que los dominicanos en el exterior visualizan el programa por Televisión Dominicana, y las redes sociales: Cachicha y YouTube.