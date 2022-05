“No es por dinero”, Christian Nodal aclara por qué reveló polémico chat con Belinda

El cantante regional mexicano Christian Nodal ha vuelto a hablar a través de sus redes sociales a raíz de la polémica que se ha suscitado luego de que él filtrara una conversación con su expareja Belinda.

En el mensaje ella le pedía dinero para arreglarse los dientes y darle a sus padres.

Varios usuarios le han escrito que es el "malo" de la película. "No se trata dinero", escribió Nodal. "Se trata de que siguen y siguen tratando de afectar".

El cantante de "Adiós, amor", al contestarle a una fan que le reclamó, se volvió a defender, esta vez diciendo que ni siquiera el que su ex tenga un buen momento de su carrera en España con la serie "Bienvenidos al Edén", no ha servido para que alegadamente lo dejen de difamar.

"Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz", escribió. "Solo faltaba este empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-correo-electrónico-b3a96092.jpg Nodal no se queda callado ante la controversia. (TWITTER @NODAL)

De acuerdo con People en Español el empujón al que se refiere el intérprete de "Ya no somos ni seremos" es el comentario que la madre de Belinda, Belinda Schüll, hizo en las redes sociales, en donde dejó entrever que Nodal se aprovechó de la fama de su hija y además aplaudió a un usuario que lo llamó "naco".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-correo-electrónico-7926e634.jpg El artista asegura que la familia de Belinda se ha aprovechado de ella. (TWITTER @NODAL)

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí", aclaró molesto el cantante. "Cuando me cansé de dar se acabó todo".

La cantante Belinda ha preferido ignorar la controversia. A través del matutino mexicano Venga la Alegría, donde la actriz reaccionó, ya que, uno de sus conductores la contactó, sin embargo, la respuesta fue corta y contundente: No voy a decir nada, realmente son tonterías”, fue la respuesta de la actriz.

Con esta escueta reacción, la rubia dio a entender que no daría más detalles de la situación. Asimismo, su progenitora tampoco se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Nodal.

La expareja duró poco más de un año y medio de relación sentimental y se comprometieron en mayo del 2021. El noviazgo terminó en febrero del año 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-chat-o-mensaje-de-texto-fd0bcc19.jpg El mensaje de la conversación que reveló Nodal. (SUELTA LA SOPA)