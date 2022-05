Jennifer López lamenta muerte de Ray Liotta y habla de cómo era el actor

La artista Jennifer López lamentó este jueves el fallecimiento del afamado actor estadounidense Ray Liotta, a quien calificó de "sincero, honesto y muy emotivo", aunque por fuera aparentaba ser "un tipo duro".

El mensaje fue compartido a través de un carrete de fotografías en la cuenta de Instagram de la cantante.

"Ray fue mi cómplice en Shades of Blue... lo primero que me viene a la mente es que fue muy amable con mis hijos. Ray era el epítome de un tipo duro que era todo sensiblero por dentro... Supongo que eso es lo que lo convirtió en un actor tan atractivo de ver. El Goodfella original. ¡Compartimos algunos momentos intensos en el set esos tres años! Cuando escuché por primera vez que tomó el trabajo en Shades of Blue, estaba emocionada, y la primera vez que entramos al set para hacer nuestra primera escena juntos hubo una chispa eléctrica y un respeto mutuo y ambos sabíamos que esto iba a ser bueno", expresó.

Añadió: "Como todos los artistas, era complicado, sincero, honesto y muy emotivo. Como un nervio en carne viva, fue tan accesible y tan en contacto en su actuación y siempre recordaré nuestro tiempo juntos con cariño. Perdimos a un gran hoy... RIP RAY... es tan triste perderte lo que parece demasiado pronto... Te recordaré siempre. Enviando mucho amor y fuerza a su hija Karsen, a su familia y a todos sus seres queridos".

Ray Liotta murió la mañana de este jueves en un hotel de la Ciudad Colonial. Se encontraba en el país filmando la película "Aguas peligrosas", de la cual formaba parte del equipo de productores.

El cadáver del actor norteamericano no presenta signos de violencia, por lo que se investiga preliminarmente como un deceso por causas naturales.

Así lo afirmó una fuente ligada a la investigación, quien aseguró que el personal que hizo el levantamiento no detectó golpes en el cuerpo ni evidencia de violencia en el lugar donde fue encontrado, pero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), realiza estudios más profundos para determinar la causa de la muerte.

¿Quién fue Ray Liotta?

Raymond Allen Liotta, el verdadero nombre del actor fallecido, nació en Newark, Nueva Jersey, el 18 de diciembre de 1954. Tenía 67 años de edad.

Ray Liotta era conocido artísticamente por su paso por la televisión y el cine que lo posicionaron en la industria del entretenimiento, candidato a los Globos de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y ganador del Emmy, y al mejor actor invitado en una serie dramática.

Fue conocido por sus intervenciones en películas como Algo Salvaje (1986), Goodfellas (1990), Falsa seducción (1992), Cop Land (1997), Hannibal (2001) o Identidad (2003) , y por ser la voz de Tommy Vercetti, personaje principal del clásico videojuego Grand Theft Auto: Vice City.

Los productores de "Aguas peligrosas" son también Suza Horvat, de Rio Luna Films y Marc Goldberg, de Signature Films. Christian Mercuri, de Capstone Global, y Sarah Gabriel y Gareth Williams, de Signature, quienes son productores ejecutivos, junto con los coproductores Brianna Johnson y Ben Jacques.