Así ha evolucionado la salud de Justin Bieber tras su parálisis facial, según su esposa

Recientemente, el cantante canadiense Justin Bieber informó a través de un video subido a su cuenta de Instagram que había sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una extraña dolencia que provoca la parálisis parcial del rostro.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara", explicó el propio Bieber en un video subido a su perfil de Instagram este viernes.

Tras el hecho, la esposa del artista, Hailey Bieber aseguró que Justin está en camino de recuperarse del síndrome de Ramsay Hunt y cree que el apoyo de los fanáticos ha jugado un papel importante en su recuperación.

Hailey actualizó la condición de JB el miércoles en ‘GMA’… donde dijo que su esposo busca recuperarse por completo de la condición que paralizó la mitad de su rostro. Ella dice que se siente mejor con cada día que pasa.

También agradeció a los fanáticos por ser tan comprensivos durante su terrible experiencia (Justin tuvo que pausar su gira mundial) y Hailey agregó que han recibido muchos consejos de personas que han tratado con RHS antes.

Como informamos, Justin reveló que un virus en su oído dejó paralizado el lado derecho de su rostro … publicó un video el viernes mostrando los efectos y diciéndoles a los fanáticos que la condición era la razón por la que había pospuesto varios shows.

La batalla de JB con RHS se produce inmediatamente después del susto médico de Hailey en marzo, cuando sufrió un mini derrame cerebral… y necesitó un procedimiento médico para cerrar un agujero en su corazón. Ella dice que le ha estado dando a su cuerpo el tiempo que necesita para recuperarse.

TMZ reveló la historia… Hailey fue trasladada de urgencia al hospital después de sufrir síntomas similares a los de un derrame cerebral. Los médicos encontraron un pequeño coágulo de sangre en su cerebro y también diagnosticaron algo llamado PFO, una pequeña abertura en el corazón.

Ha sido un año médico difícil para los Biebers, pero Hailey dice que finalmente comienza a sentirse como ella misma nuevamente.