El romance de Niurka Marcos y el actor dominicano Juan Vidal que surgió en un reality show

La polémica actriz Niurka Marcos confirmó su romance con Juan Vidal tras sus acaramelados encuentros en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. La vedette compartió detalles sobre su relación y rompió el silencio en torno a los señalamientos de la actriz mexicana Cynthia Klitbo y Rey Grupero en contra del dominicano por presunta violencia y una deuda de 4 mil 500 dólares.

De acuerdo a Infobae, la cubana concedió una entrevista para el programa De Primera Mano tras su repentina salida del reality de Telemundo, donde por primera vez habló sobre sus polémicos encuentros amorosos con Juan Vidal. Sin rodeos y muy a su estilo, la intérprete confesó que su relación sentimental fue real y declaró que espera poder retomar el romance cuando el actor salga del show.

“Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá [...] lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo.

Pero eso no fue todo, también confirmó que tuvieron relaciones sexuales sin protección mientras estaban juntos dentro del reality: “Fue bien bonito, tres veces”. Todo parece indicar que las imágenes no se transmitieron durante el programa con el fin de cuidar esos momentos íntimos entre los actores, sin embargo, la decisión de la producción provocó el descontento en la cubana y su hija.

“Eso fue lo único que cuidaron, lo que no pasaron, dijeron: ‘Ay no, aquí si vamos a cuidarla, pobrecita’”, intervino Romina Marcos.

“Eso era lo que yo quería que viera el mundo [...] yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clik, había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada”, comentó la cubana.

Bajo este contexto, Niurka Marcos compartió que Juan Vidal es “un hombre maduro” que: “Conmigo se portó como todo un caballero. De pronto se iba a socializar porque él necesitaba un poquito tener más cerca a los enemigos, yo no, pero no tiene que hacer lo mismo que hago yo”.

Durante la entrevista fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Cynthia Klitbo en contra del dominicano -con quien sostuvo un noviazgo hasta principios de este 2022-, a quien tachó de “aprovechado” por su supuesta actitud en contra de las mujeres y una deuda que tiene con ella por alrededor de 90 mil pesos mexicanos.

Al respecto, Niurka Marcos comentó: “Que bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya”. Cabe recordar que en su momento Cynthia Klitbo mandó una advertencia a la cubana sobre las actitudes que puede llegar a tener su ex pareja por su presunto problema de ira: “Cuídate, comadrita”, dijo para las cámaras de Venga la Alegría.

Respeto a las declaraciones que dio Rey Grupero -ex pareja de Cynthia Klitbo- sobre las supuestas actitudes agresivas que habría tenido Juan Vidal durante su romance con la mexicana, Niurka Marcos respondió: “Si algún día me pasa le doy en su mad*e, le caigo a p*tazos, lo agarro dormido”.