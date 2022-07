Amber Heard en nuevos problemas legales; podría pasar hasta 14 años en la cárcel

Tras el revés legal que sufrió luego de ser hallada culpable de difamar a su expareja, el actor Johnny Depp, la actriz Amber Heard podría enfrentar nuevamente a la justicia, y esta vez con posibilidad de recibir hasta 14 años de cárcel.

De acuerdo a medios internacionales, el caso de la actriz se remonta a 2015, cuando acompañó a su famosa expareja a Australia para el rodaje de una secuela de Piratas del Caribe.

Para este viaje, ambos decidieron acudir con sus mascotas, Boo y Pisto, sus dos Yorkshire Terriers. Pero no lo hicieron con la reglamentación adecuada, según reveló el portal ET Online. Al parecer, los animales no estaban declarados y ninguno pasó por la Aduana ni cumplió con la cuarentena de 10 días que requería el Gobierno.

Australia es uno de los países más duros con respecto a este asunto, ya que cuenta con leyes muy estrictas que limitan la entrada de animales foráneos a su país para salvaguardar su sus propios ecosistemas.

Como reseña People en español, en julio de ese año 2015 se inició una causa en la que está involucrada la actriz y por la que todavía podría ir presa hasta 14 años. Y aunque en un principio el asunto se archivó, recientemente se habría vuelto a abrir.

Un funcionario australiano aseguró que: "Estamos investigando por las denuncias de perjurio contra la señora Heard durante los procedimientos judiciales en 2015 por la importación ilegal de sus dos perros a Australia. Todo está en curso".

Ya en 2021, se declaró que "el Departamento está tratando de obtener declaraciones de testigos y, una vez obtenidas, el Director de la Fiscalía Pública de la Commonwealth considerará si la evidencia es suficiente para justificar la prosecución del asunto".

Amber Heard fue doblemente acusada de importación ilegal de animales, una por cada perro, y aunque la pareja grabó un video público en 2016 para pedir perdón por lo ocurrido, ya que decían no conocer las normas del país, seis años después el proceso se habría vuelto a abrir.

Este nuevo problema de la actriz se suma a los 10.35 millones de dólares que la intérprete tendrá que pagar a Deep por retribución por la difamación que hizo hacia él por supuesta violencia doméstica. La actriz ya ha dicho que no dispone de esa cantidad de dinero para poder saldar su deuda. Incluso pudo ser vista en unos grandes almacenes económicos comprándose ropa.