Así anunció la comunicadora Dominic Fuentes su separación del exsenador Tommy Galán

Luego de siete años de casados, la comunicadora Dominic Fuentes y el exsenador y exdiputado por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, decidieron poner fin a su relación..

Fue la comunicadora quien dio a conocer la información y lo hizo con un contundente mensaje de amor propio junto una imagen de ella.

Fuentes señaló que se vio precisada a confirmar el rompimiento de los lazos amorosos con el político a raíz de preguntas realizadas por algunas personas.

"Mi verdad, aquí y ahora hay realidades inevitables, innegables. Preguntas que ya son difíciles de evadir. Y si, les respondo, mi vida ha tomado un rumbo diferente, un norte que por ahora, decidí caminarlo sola. Con amor y respeto, quien fue mi compañero de vida y yo decidimos separar nuestros caminos, cada quien seguir con su vida, con la inmensa gratitud por tantos maravillosos años vividos y una hermosa hija fruto de ello", inició Fuentes.

Agregó: "La vida gira, y hay que fluir con ella. Me acompañan mis experiencias, mis años madurados, mis anhelos, mis sueños. Hay una vida maravillosa en reconstrucción. No siempre los demás espectadores miran las cosas en coincidencia, pero el tiempo ayuda a ponerlas en su lugar. Me he caracterizado por la prudencia, toda mi vida y así seguirá siendo. La plenitud de mis años no son negociables, ni mi paz".

"Aprendí que los demás tienen libertad de pensar lo que quieran, pero no ha modificar lo que yo sienta. Agradezco todo el apoyo que mis amados cercanos han brindado en estos tiempos. Todo en orden divino, todo colocándose en su lugar. En el justo respeto, derecho y libertad que ya tenemos. Y sobre todo, en Dios", finalizó.

Fuentes y Galán procrearon una hija que hoy tiene seis años, es la primogénita de Dominic y el tercer hijo de Galán quien ya tenía dos hijos de su anterior matrimonio.