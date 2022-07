Sebastián Rulli se desnuda con motivo de su 47 cumpleaños

El famoso actor argentino nacionalizado mexicano Sebastián Rulli encendió las redes sociales al compartir una serie de fotografías desnudo.

El motivo de las imágenes en la que solo cubre su parte íntima en un día de playa es para celebrar que este 6 de julio celebra sus 47 años de vida.

El modelo agradeció a su pareja, la también actriz Angelique Boyer por "dejarlo cubrir" mientras le tomó las imágenes. “Gracias mi amor por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, escribió.

Rulli, que ha actuado en telenovelas como "Rubí", "Contra viento y marea" y "Teresa" es constante en presumir su tonificado cuerpo; no es la primera vez que se destapa con este tipo de fotos.

“Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua. Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!!F eliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!! Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud. A seguir sumando y multiplicando!!”, fueron sus palabras al pie de las sexy instantáneas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/un-hombre-parado-en-el-agua-a6a72cc2.jpg (INSTAGRAM @SEBASTIANRULLI)

Angelique Boyer lo felicita

Por su supuesto, la actriz de "Teresa" aprovechó para felicitarlo. “Vida de mi amor!!! Cada año más bueno en todos los sentidos! Te mereces todas las bendiciones. Gracias por todo el amor que nos das y no te hagas podías subir 10 fotos y yo tomé muchas. Te amo , a celebrar”.

De hecho, este 4 de julio Angelique Boyer cumplió 34 años y Sebastián le dedicó un lindo mensaje.

“Mi amor @angeliqueboyer... Hoy festejo tu vida. Tu existencia me hace tan feliz que son infinitos los buenos deseos hacia ti. Que esta nueva vuelta al sol te soprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la salud siempre te acompañe y me permitas agarrarme de tu mano sin soltarte jamás. Feliz cumpleaños mi cielo. Te amo”, escribió Rulli.

Se recuerda que en 2019 y tal y como reseña la revista Quién, el argentino apareció sin ropa y con los brazos extendidos en la playa, mientras una basura sostenida por Boyer le tapa las partes íntimas.

Junto a la imagen, el actor comentó ese año: “3/3 ¡Finalmente! Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si no se ve más es por la basura. Ojalá esta foto llegue al millón, pero de personas que piensen de esta manera: Lástima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/sebastián-rulli-con-las-manos-en-la-playa-595909f4.jpg La imagen que publicó Sebastián Rulli en 2019. (INSTAGRAM @SEBASTIANRULLI)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son pareja desde hace casi ocho años. Se conocieron grabando la telenovela Teresa en 2010 y comenzaron su relación en 2014.