Raquelita Guerra reaparece en televisión luego de tragedia familiar y da un mensaje de fortaleza

"Vean en mí ese ejemplo a seguir no solo para los que estamos aquí (en el estudio de televisión) sino para que seamos una voz de aliento para nuestro país, para nuestra gente, para nuestra familia", con estas palabras y mostrando una fortaleza impresionante, se presentó Kirsy Raquel Guerra Mella (Raquelita) en Masterchef Celebrity.

Ella fue una de las invitadas de la final que se llevó a cabo el pasado domingo, en la que resultó ganador el humorista Juan Carlos pichardo Jr., siendo esta su primera participación pública tras el crul asesinato de su madre a manos de su expareja, donde también fue herido de gravedad su hijo mayor.

Fue en abril de este año cuando la chef y exconcursante del reality show culinario tuvo que vivir uno de los momentos más dolorosos de su vida. En un ataque despiadado, su expareja Ricardo Antonio Leonor Abreu, asesinó a su madre, Reina Pérez, de 73 años, luego de darle 25 puñaladas. En el mismo hecho hirió de siete estocadas a su hijo mayor, Gustavo Rodríguez, de 19 años, quien afortunadamente sobrevivió al brutal ataque.

Durante su paso por el programa, aparte de su talento para cocinar, lo que más valoró el público que sigue el reality show de cocina Masterchef República Dominicana de la concursante de la edición 2020, fue su resiliencia y cómo logró sobrevivir a una historia de violencia intrafamiliar.

En su audición la mujer narró que su madre y sus hijos eran sus mayores pilares y que por ellos había decidido salir adelante. Ellos eran su mundo. Un mundo que la mujer de voz cálida y trato afable y respetuoso vio derrumbado y precisamente, por el abusador que denunció tanto pública como de forma privada ante la justicia.

En uno de los episodios del programa, Gustavo, el hijo mayor de Raquelita, le envió un mensaje en un audio donde le expresaba lo orgulloso que estaba de su paso por el reality y lo fuerte que demostró ser sacándolo adelante a él y a sus tres hermanos en medio de tantas situaciones complicadas.

"Hola mami, quien lo diría que el mismo día en el que charlamos sobre tu entrada a Masterchef fue el mismo día en el que te aceptaron. Esa ha sido tu enseñanza, mami, siempre adelante sin importar el qué. Gracias a ello, siempre nos has dado una enseñanza hermosa a mis hermanos y a mí. Por ello, yo quiero que no te rindas, mami. Yo sé que lo vas a lograr, porque ahora no solamente mis hermanos y yo vamos a ver de lo que eres capaz, sino que todos sabrán de lo que eres capaz", ese fue el emotivo mensaje del joven que actualmente se debate entre la vida y la muerte.

Agregó: "Mi abuela, tu madre, y yo, como tu hijo, nos sentimos muy orgullosos. Sigue adelante que tú vas a poder", dijo ante una Raquelita muy emocionada, al igual que los jueces y los demás concursantes del programa.