Raúl de Molina reacciona a la controversia tras negarse a saludar de beso a La Materialista; dice notificó a sus abogados

"Si no conozco a la persona no la voy a saludar de beso ni de abrazo". Así reaccionó Raúl de Molina al ser consultado por el locutor Enrique Santos sobre la polémica que surgió tras negarse a saludar con un beso y un abrazo a la cantante dominicana La Materialista, cuando si lo hizo con otras figuras entre ellas, Carlos Ponce.

A juicio del comentarista de El gordo y la flaca, él siempre ha sido un embajador de la cultura y el turismo de la República Dominicana, por lo que resulta inconcebible que se piense que es racista con los dominicanos, cuando siempre que puede viajar al país a vacacionar o a transmitir desde aquí el famoso show de farándula que conduce para Univisión.

"Sí abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de Premios Juventud tuvo que hacerse una prueba de COVID-19...Univisión le hizo pruebas a las personas que trabajaban con ellos para poder ir a la alfombra. Yo no conozco si ella se hizo una prueba de COVID-19 o no, pero no la voy a saludar. Me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo; pero no eses una cosa que yo no la salude a ella porque sea dominicana, se han inventado eso", subrayó.

Agregó: "Sea dominicana, sea china, sea americana, no voy a darle un beso a nadie si no la conozco".

El cubano acusó a la exponente urbana de inventar todo esto junto a un publicista que vive en Miami. "Ya me dijeron quién era, lo que hacía y todo eso", dijo que ya envió toda la información a su abogado para analizar los pasos a seguir tras ser víctima de ataques en redes sociales.

"Como van a decir que yo soy racista cuando yo voy a República Dominicana todo el tiempo, cuando yo hago el programa desde allá y cuando voy de vacaciones a República Dominicana y siempre he hablado muy bien de República Dominicana", enfatizó.

El hecho

Gran polémica causó el gesto del presentador cubano de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, tras rechazar un beso de la cantante dominicana de música urbana, La Materialista. Un desplante que está registrado en un video y se ha vuelto viral en redes sociales. El momento sucedió durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, donde la sexy artista se acercó al expaparazzi.

En el video se ve a la artista urbana yendo con cariño a saludar con un beso al conductor del programa de farándula, quien le colocó su mano en el hombro para evitar que la intérprete de "Las chapas que vibran" se le acercase.

"No estoy dándole besos a nadie por COVID, pero mucho gusto", fueron las cortantes palabras de Raúl de Molina, de 63 años. "Tengo miedo a que me dé covid como al presidente Biden", agregó.