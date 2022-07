El desplante de Raúl de Molina a La Materialista durante los Premios Juventud que ha causado polémica

Gran polémica causó el gesto del presentador cubano de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, tras rechazar un beso de la cantante dominicana de música urbana, La Materialista. Un desplante que está registrado en un video y se ha vuelto viral en redes sociales. El momento sucedió durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, donde la sexy artista se acercó al expaparazzi.

En el video se ve a la artista urbana yendo con cariño a saludar con un beso al conductor del programa de farándula, quien le colocó su mano en el hombro para evitar que la intérprete de "Las chapas que vibran" se le acercase.

"No estoy dándole besos a nadie por COVID, pero mucho gusto", fueron las cortantes palabras de Raúl de Molina, de 63 años. "Tengo miedo a que me dé covid como al presidente Biden", agregó.

Ante estas palabras La Materialista solo se limitó a decir: "No, no, muy bien, muy bien. Pero eso está bien. Un placer".

Como era de esperarse el suceso generó opiniones diversas, en especial para los que se percataron de que, el compañero de programa de Lili Estefan, había abrazado y besado a otras figuras públicas.

“Pero si él le tiene tanto miedo al covid no debió ir a esa premiación. La Materialista siempre muy respetuosa, muy diplomática, con mucha altura”. “Cuando venga a RD le hacemos lo mismo”.

Pero a Carlos Ponce hasta lo cargó”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Otros recordaron que unas horas antes estaba con la ex Miss Universo Dayanara Torres dándose un baño de pueblo en una playa de Puerto Rico, donde comió comida típica y compartió con los lugareños.

Según los seguidores locales esta no es la primera vez que el polémico animador se muestra pedante con una figura local. Relatan que lo hizo con Georgina Duluc y con Francisca, tras ganar el concurso de Nuestra Belleza Latina.

“En una entrevista Georgina Duluc dijo: Raúl de Molina es la persona más pedante, maleducada, creída y arrogante que he entrevistado. Y he aquí una muestra”.

Hasta el momento ni la dominicana ni el presentador se han referido sobre el tema.

Criticado por su atuendo en los Premios Juventud

Molina fue criticado por su vestuario poco convencional; el conductor portó una colorida sudadera con fondo azul y unos pantalones cortos color beige; además, calzó unos tenis y tobilleras blancas.

Los internautas reaccionaron de inmediato a la vestimenta del presentador y no de la mejor forma: "¡Qué ridículo! Con tanto dinero. Él gana como 60 mil dólares mensuales y parece que fue a una venta de ropa americana de segunda", advirtió un usuario.

Las críticas continuaron. "¿Shorts es lo correcto?"; "Por los clavos de Cristo, qué cosas se están mirando en los últimos días"; "Dios mío, parece un payaso"; "No estamos en octubre, recuerden que es julio"; "¡Qué ridículo, parece que no tiene espejo!"; "¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? Pensaron que era la fiesta de Halloween seguramente"; "Este show es de juventud, no fiesta de jubilación, jajaja"; "No le veo la belleza; esa ropa no es apropiada para la ocasión", y "Parece que van a una fiesta de disfraces; qué cosa tan espantosa", agregaron.