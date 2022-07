Actor mexicano Carlos Bonavides de "El premio mayor" fue hospitalizado de emergencia

El actor mexicano Carlos Bonavides, conocido por su personaje de Huicho Domínguez en la clásica telenovela "El premio mayor" (1995), fue hospitalizado de emergencia.

La esposa del famoso actor y cómico de 81 años, Yodi Marcos, informó que el actor sufre deshidratación y mareos, entre otros síntomas por una bacteria que se alojó en su cuerpo.

De acuerdo con Univision, su salud preocupa a los doctores, pues solo tiene un riñón.

“[El doctor] quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, que dice que esa se puede ir a alguna parte de algún órgano”, expresó la actriz en entrevista con Televisa Espectáculos.

“Él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, quiere estar dormido, no quiere hacer nada, solo quiere estar acostado”, añadió.

Habla Bonavides

Desde la cama del hospital, Carlos Bonavides expresó en entrevista con los conductores del show ‘Chismorreo’ su deseo por recuperarse pronto.

“Lo único que quiero es decirle al público que siempre he sentido mucho respeto por ellos, y que ojalá salga bien de esto para seguir adelante porque ya los años son los años y no pasan en balde, pero mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”, externó.

En febrero de 2018 fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en el riñón.

Recientemente el intérprete que trabajó en otras novelas como "La fea más bella" acaparó los titulares luego de que lamentara lo ocurrido con Mónica Dossetti, la actriz con quien protagonizó "El premio mayor", quien fue agredida por su hermano José Dossetti.

Dossetti salió del mundo de las telenovelas en 2015 tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple y se encuentra en silla de ruedas, por lo que debe ser cuidada.

“Me duele mucho lo que te pasa. [Me duele] que la traten así porque no se vale. No se vale, es una cobardía, producto del alcoholismo o producto de lo que tú quieras, pero no se vale, a ningún enfermo”, comentó el veterano actor con lágrimas en los ojos al programa Hoy.

En el plano personal, Carlos Bonavides está casado con la actriz Yodi Marcos. El 28 de julio de 2008 le dieron la bienvenida a su único hijo Tadeo Bonavides, quien siguió los pasos de sus progenitores y ha actuado como "Ajolotito" en "Una familia de Diez" y "El hijo de Plutarco" .