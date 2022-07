La Materialista no asistió al programa de Raúl de Molina pese a ser anunciada

Tras el escándalo internacional que se generó luego que la cantante urbana La Materialista sufrió un desplante por parte del anfitrión de El gordo y la flaca, Raúl de Molina, al negarse a saludarla de beso, durante la alfombra roja de Premios Juventud, el comunicador cubano no sólo le externó públicamente sus disculpas, sino que, además, la invitó al popular espacio de farándula que se transmite de lunes a viernes por Univisión.

La exponente urbana aceptó las excusas del expaparazzi y se dijo honrada por la invitación al show. En la red social de Instagram se anunció que la exponente de Las chapas que vibran estaría en vivo en los estudios de Miami, algo que nunca pasó.

El público se quedó esperando la presencia de la rubia caribeña, pero ni ella ni Raúl o el programa señalaron la razón de la ausencia de la rapera.

De acuerdo a algunas publicaciones, Yameiry Infante Honoret, nombre real de la intérprete, se encuentra en Miami, donde está el estudio televisivo todavía se desconoce el porqué no asistió. Tampoco intervino en el show radial del locutor Enrique Santos, quien también la anunció en su cuenta de Instagram, espacio donde Raúl dio sus primeras declaraciones sobre el incidente.

Las disculpas del cubano

El presentador cubano, tras rechazar un beso de la cantante urbana dominicana, La Materialista, durante la alfombra de los recién celebrados Premios Juventud 2022, desató la polémica.

El corto video viral muestra cuando De Molina la saluda sin contacto físico al momento de ella dirigirse hacia el expaparazzi, lo obligó a aclarar la situación, primero en el programa radial de Enrique Santos y luego en "El gordo y la flaca".

"Yo iba con mi esposa y cuando ella viene a abrazarme y a darme un beso, yo le digo mira -como le he he dicho a todos-, le tiro besos con la mano, hablo con ella y le digo -por Covid yo no le estoy dando besos y abrazos a muchas personas que yo no conozco que se hayan hecho la prueba", argumentó "el Gordo" Molina en declaraciones a "El gordo y la flaca".

Luego, se excusó: "Si La Materialista se sintió ofendida le pido perdón, pero esto se lo he hecho a muchísimas personas".

También aseguró que que no entró a la ceremonia de premiación, sino que se quedó conduciendo. Por eso, al recibir críticas de que sí abrazó al actor boricua Carlos Ponce, otro conductor de la alfombra, Raúl señaló que todo el que trabajó en Premios Juventud 2022, celebrados el pasado jueves en Puerto Rico, debía hacerse la prueba del Covid

En tanto que Lili Estefan le extendió a La Materialista una invitación al programa. "Me gustaría tenerla con nosotros en algún momento y que sepa que la queremos, que la adoramos y que fue un malentendido", expresó.

El presentador dijo que siente mucho respeto por los dominicanos y que siempre ha tenido mucha cercanía con el país, adonde viene de vacaciones. "A todos los dominicanos, los quiero de corazón y ustedes lo saben", finalizó en su intervención en el bloque del show de seis minutos 53 segundos.

Recordó que ha sido así incluso con su compañera de programa Lili Estefan en el programa que conducen en Univision: "Sea cubana, china, americana se lo he hecho a miles de personas porque me preocupo por el coronavirus", insistió.