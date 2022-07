Gabi Desangles sobre La Materialista: "No necesita de este ruido para ganarse el aplauso"

La cantante de música urbana Yameiry Infante Honoret, conocida como La Materialista sigue siendo tendencia en redes sociales. Lo es por su incidente con el comunicador cubano Raúl de Molina, tras él negarse a saludarla de beso durante la alfombra roja de Premios Juventud, recientemente celebrados en Puerto Rico. Y también, por sus palabras sobre la comunicadora Gabi Desangles, de quien dijo "se ha vuelto adicta al sonido a pesar de su talento".

La intérprete de “Las chapas que vibran” contó que cuando fue víctima de la divulgación de sus imágenes íntimas de OnlyFans, la también actriz se aprovechó del ruido del momento para darle promoción a la obra de teatro que pondría en escena en esos días.

“Cuando pasa lo del Only, Gabi seguía comentándome, llegamos hablar par de veces y ella (Gabi) sabía que era verdad, y que coincidencia que un mes más tarde, un mes más tarde contado, sale una vaina en la que ella (Gabi) está, una obra de teatro. Oh, ahí se acuerda ella de mí, ahí se acuerda ella (Gabi), según ella (Gabi), que yo soy esto, que yo soy lo otro, que coincidencia ¿coincidencia o quería sonido para promociona la vaina esa?”, explicó.

“Gabi, quien tiene mucho talento y quien es una muchacha en su área muy buena, pero Gabi le entró el hambre de sonido y estamos claro de eso. El que prueba el sonido se vuelve adicto al sonido, se vuelve adicto y ella (Gabi) se volvió adicta al sonido”, agregó.

Estas declaraciones de la artista urbana las hizo en un programa radial donde la cuestionaron sobre la entrevista que le hizo Desangles en el programa que en ese entonces conducía, donde habló sobre la supuesta filtración de un video íntimo y que, luego, se dirigiera a la urbana de forma despectiva.

A raíz de esto, Gabi ha querido aclarar la situación y en sus historias de Instagram se refirió al incidente que, según dijo quieren revivir, echándole leña al fuego que ya hace tiempo se extinguió. Consideró que la artista es demasiado talentosa, bella e inteligente y no necesita de ese ruido para recibir el apoyo de su público.

"Han querido como resucitar o quizás echarle leña al fuego al roce que existió entre La Materialista y yo, porque yo me sentí mal por algo y ella se sintió mal por otra cosa (...) y por eso le pido disculpas, porque somos humanos. Yo creo que esa es una muchacha muy talentosa, que no necesita de este ruido, que no necesita de estas cosas para ganarse el aplauso; es bellísima también. Una mujer despampanante", señaló en el video de poco más de 40 segundos que fue reproducido por la plataforma de Instagram de "Al paso de los famosos".

Agregó: "Yo creo que la gente que está tratando de querer que ella suene a través de conflictos no la respeta como artista, porque ella tiene todas las herramientas para triunfar sostenido en su música. Yo le deseo lo mejor, que se gane el aplauso de la gente, porque yo sé que la música es su verdadera pasión y muchísimos éxitos y que Dios la bendiga".