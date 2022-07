Todas las facetas de Arnold Schwarzenegger

En sus más de 40 años de carrera, Arnold Schwarzenegger ha sido, entre otras facetas, culturista, Míster Universo, actor y político. De origen austríaco, vio en el culturismo su billete a Estados Unidos, se hizo un nombre en Hollywood gracias a taquillazos con altas dosis de acción, dio el salto a la política y se convirtió en gobernador del estado de California, cargo que mantuvo ocho años. El 30 de julio cumple 75 años.

Arnold Alois Schwarzenegger, o The Austrian Oak, el Roble Austríaco, como se le conocía en el mundo del culturismo, nació el 30 de julio de 1947 en el municipio austríaco de Thal. “Crecí sin agua corriente, así que no supe qué era una ducha hasta que tuve 15 años y me apunté al gimnasio”, escribió el actor en Twitter en 2019.

Sus orígenes, contó hace ya varios años en el programa “In Depth With Graham Besinger”, alimentaron su determinación. “Creo que mi ansia y mi deseo y mi fuego en el vientre y que nada podía detenerme… creo que eso viene de crecer como lo hice”.

Las dificultades en casa, sin embargo, no se limitaban al aspecto económico. Su padre, que fue miembro del partido nazi, solía pegarle. “Él corría detrás de mí con un cinturón y me pegaba”, dijo a 60 Minutes, según recogió la revista “Hello”. “Nos pegaba porque esa era la tradición entonces”, dijo a “GQ” en 2007. “Por aquel entonces, los padres iban al colegio el día de tutoría y te pegaban frente a los demás niños y se iban de nuevo si no estaban contentos con lo que el profesor decía de ti. No se consideraba abuso entonces”.

Siendo apenas un adolescente, con 14 años, vio su primera revista de culturismo. “Leí sobre Reg Park, que era británico y que se convirtió en Míster Universo y luego hizo películas en Roma y pensé: ¡ese es el pasaje!”, contó al mismo medio en otra ocasión. Su plan pasaba por convertirse en un campeón de culturismo, ganar el mismo título que Park y dar el salto al cine en Hollywood. “Así que me dediqué por completo al culturismo. Cinco años después, gané la copa de Mr. Universo”.

En 1968, un año después de hacerse con este reconocimiento por primera vez, se mudó a California. Ya asentado en Estados Unidos ganó tres veces más el mismo título y sumó seis consecutivos de Mr. Olympia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/30/dibujo-de-persona-con-raqueta-en-la-mano-584bb6b9.jpg Arnold Schwarzenegger. (FUENTE EXTERNA)

MILLONARIO INMOBILIARIO

El primer millón de su fortuna, sin embargo, no fue fruto directo de sus éxitos en el culturismo ni de la actuación. Junto a su amigo Franco Columbu puso en marcha un negocio de albañilería. “Pusimos un anuncio en el periódico que decía: Albañiles europeos. Expertos en mármol y piedra. Conseguimos nuestro primer trabajo de inmediato, construyendo un muro para un tipo en Venice cuya casa había pertenecido a la estrella de cine mudo Rudolph Valentino”, recuerda Schwrzenegger en sus memorias “Total Recall. My Unbelievably True Life Story”.

El actor consideraba que el de los bienes inmuebles era al sector en el que se hacía dinero, así que ahorró todo lo que pudo con sus trabajos y comenzó a buscar oportunidades de inversión. “Rápidamente desarrollé y permuté mis edificios y compré más edificios de apartamentos y edificios de oficinas en Main Street en Santa Mónica y demás… Me hice millonario gracias a mis inversiones inmobiliarias”, dijo el actor para el libro “Tools Of Titans”, de acuerdo con la CNBC.

En cuanto a la interpretación, debutó en 1970 en “Hercules in New York”, cinta a la que siguieron otros trabajos como “Stay Hungry”, en 1976, y “Scavenger Hunt”, en 1979, pero la fama no le llegó hasta 1982 con “Conan the Barbarian”. En 1984 se puso a las órdenes de James Cameron interpretando a un ciborg asesino en “The Terminator”, personaje en cuya piel se metió en otras cuatro ocasiones.

La filmografía de Schwarzenegger incluye otros títulos como “Predator”, “Twins”, “Kindergarten Cop”, “Junior”, “The Last Stand”, la trilogía “The Expendables” y “Sabotage”, entre otras.

En 2003, el actor se convirtió en gobernador del estado de California, tras presentarse como candidato del Partido Republicano. En 2006 fue reelegido y se mantuvo en el puesto hasta 2011. Tras su hiato político, regresó al cine. “Ese fue siempre el plan: dejaría el negocio del cine por un período de tiempo y entraría en la gubernatura. Y luego, cuando acabase con la gubernatura, volvería al cine”, dijo a “Esquire” en 2013. “Si la Constitución fuera diferente y tuviese la posibilidad de presentarme para presidente, lo habría hecho. Pero eso no era una opción porque la Constitución no permite a personas que hayan nacido en el extranjero postularse para presidente”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/30/arnold-schwarzenegger-en-traje-con-corbata-roja-2e041140.jpg Arnold Schwarzenegger,gobernador del estado de California (FUENTE EXTERNA)

Shwarzenegger ha estado casado con la periodista estadounidense Maria Shriver, con la que tuvo dos hijas y dos hijos, desde 1986 hasta su separación en 2011. Además, tiene un tercer hijo fruto de una relación extramatrimonial.