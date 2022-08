"A mí se me mete una vaina", la nueva canción de Boruga

Con el tema "A mí se me mete una vaina”, el humorista Felipe Polanco "Boruga" retoma su faceta musical que lo hizo popular en los 80 con temas bailables de corte humorístico.

La canción cuyo "challenge" ha tenido mucha aceptación en plataformas como Tiktok relata las cosas que ponen de mal humor al comediante. Una que hizo el reto fue su compañera de profesión, la humorista Nany Peña, quien hizo gala de su peculiar forma de bailar acompañada de su hija.

"Cuando yo me pongo a dieta y no puedo rebajar se me mete una rabieta y ahí me vuelvo a ‘jartar’ ... A mí se me mete una vaina", dice en una de las estrofas.

Hace unos días, el veterano humorista anunció que muy pronto estará de regreso en la televisión dominicana con un programa de temporada que estará transmitiendo por CERTV, canal 4. La información la dio a conocer durante una entrevista concedida para “Las exclusivas de José Peguero”.

Boruga reveló que el programa se llamará “Gran orgullo Nacional” y que ya habló con Iván Ruiz, director del canal 4, y se espera que el espacio salga al aire en un mes y medio, aproximadamente.

“Esto es un proyecto que yo tengo pensado hace muchos años, ya que al yo viajar tanto a donde están los dominicanos, uno siempre encuentra un personaje que uno dice ‘wow’, que llegan de 12 y 13 años a una tierra extraña y rompe, abren camino y se destacan en sociedades tan diferentes, que yo siempre decía que a esa gente hay que reconocerla”, explicó el humorista al periodista José Peguero.