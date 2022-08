Magali Febles arremetió contra Clarissa Molina, y esta es la razón

Hasta hace poco Clarissa Molina era considera por Magali Febles como una de sus ex Miss República Dominicana preferidas y con quien se creía tenía mejor relación. Sin embargo, tras sus últimas declaraciones esto parece ser cosa del pasado.

En un video, que ha sorprendido a los seguidores de la farándula, la directora del Miss República Dominicana arremetió contra la modelo, actriz y presentadora de televisión de quien asegura acordó pagarle el 30 % de lo ganado en el certamen Nuestra Belleza Latina VIP y la joven aún no ha cumplido con lo pactado.

Según Febles le dio el permiso a Clarissa sin terminar el contrato del Miss República Dominicana Universo con el compromiso de recibir ese porcentaje si resultaba ganadora, y que incluso ella se trabajó para que ganase la corona, destacando que a su juicio no tenía el talento para coronarse.

"Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina porque ella no era la que iba a ganar", dijo Febles durante una transmisión en vivo, donde agregó que "solamente bailando y moviendo el cucu (SIC) eso no es talento". Señaló que la que iba a ganar era la mexicana Setareh Kahtibi, quien para ella sí demostró mucho talento.

Asimismo, agregó: "ustedes saben que si le dicen que te puedes ganar 200 mil dólares y a mí me va a tocar mi 30 por ciento, uno cede”. Por su parte, explicó que "yo sacrifiqué mi República, ella no vino a coronar porque yo le di el permiso y ese contrato de ella estaba nuevo… ella nunca ha querido pagarme la comisión", enfatizó la mujer.

De acuerdo al portal "Luminarias TV", lo que más le molesta a la hacedora de reinas es que Molina la ve y ni le saluda.

"Y es tan descarada que a veces me ha pasado por el lado, me lo hizo en Puerto Rico, y me pasa por el lado como que no conoce a uno. ¿Por qué no me pasaba por el lado cuando nadie la conocía?”, arremetió Febles.

Respuesta de Clarissa Molina

A través de sus historias de Instagram la copresentadora de El gordo y la flaca publicó varios mensajes que al parecer están dirigidos a Febles. En ellas da la definición de mitomanía y, además, da de detalles de cómo identificar a una persona con esta condición. Una indirecta con la que, según sus seguidores, desmiente lo dicho por la empresaria de los concursos de belleza.

Molina audicionó para el reality show de Univision y concurso de belleza Nuestra Belleza Latina 2015 en la ciudad de Nueva York el 4 de octubre del 2014. El juez Jomari Goyso y jueces invitados Daniel Arenas y Verónica Bastos no le dieron el pase para entrar en la competencia, ya que la vieron como arrogante.

Un par de días más tarde el juez principal Osmel Sousa fue a su casa en Nueva Jersey para entregarle personalmente el pase para ser parte de la competencia. Después de varias eliminaciones fue seleccionada para formar parte de las 12 finalistas que entraron en la mansión de Nuestra Belleza Latina, donde se convirtió en una de las favoritas tanto entre los jueces como del público.

Después de 13 semanas de competición llegó hasta el top de 4 finalistas y terminó como tercera finalista del concurso, donde quedó como ganadora su compatriota Francisca Lachapel.

Tras esto, Clarissa participó en el concurso de Miss Universo, donde se postuló como una de las grandes favoritas. Finalmente logró entrar al Top 10, ay que de acuerdo las puntuaciones quedó en sexto lugar. Ese año se eligió la nueva Miss Universo, la embajadora de Filipinas, Pia Wurtzbach.

En 2016 Molina volvió al reality show Nuestra Belleza Latina, pero esta vez en la versión VIP, donde 12 de las 99 finalistas que pasaron por los 9 años del programa volvieron a la competición de ese mismo año. Este año sucedió el primer "Back to Back" de la historia del concurso cuando la pasada reina, Francisca Lachapel de nacionalidad dominicana, la coronó como la décima reina del reality y la segunda corona para la República Dominicana.

Molina obtuvo en la votación final del público un 53% de los votos en contra del 47% obtenido por sus tres contrincantes, divididos respectivamente.