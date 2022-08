Paquita la del Barrio critica que mujeres se hagan cirugías: "El hombre no merece tantos sacrificios"

La popular cantante mexicana Paquita la del Barrio criticó a las mujeres que se someten a cirugías plásticas para agradar al sexo opuesto ya que, en su opinión, "el hombre no merece tantos sacrificios".

“Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre”, manifestó la cantante de 75 años en entrevista para el programa ‘Venga la alegría’.

No es la primera vez que la intérprete de "Rata de dos patas" dice estar en contra de los procedimientos quirúrgicos con fines estéticos.

Con el paso de los años, Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de Paquita la del Barrio, ha mantenido su postura de decirle no a las cirugías, si el objetivo es “atraer a un hombre”.

“Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota. Uno, a los 60 años de edad ya no se cuece al primer hervor”, señaló la cantante en 2011, en entrevista para la revista TVNotas.

Una década después, Paquita la del Barrio continúa con su postura respecto a conquistar por su apariencia física: “No necesito de eso para atraer a un hombre, no me interesa; uno debe quererse y estar sola a gusto”.