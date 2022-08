Paparazzi capta a Shakira "triste y desolada" tras las imágenes de Gerard Piqué besando a su actual pareja

"La vi más triste y desolada que nunca". Así describió el paparazzi español Jordi Marti a la cantante Shakira tras captarla en un parque de Miami junto a sus dos hijos. Esto, días después de que se hicieran públicas las primeras imágenes de su expareja Gerard Piqué besando a su actual pareja, la joven de 23 años Clara Chia Marti.

Según el fotorreportero, quien presentó las imágenes en exclusiva para el programa El gordo y la flaca, el futbolista sabía que le haría daño a la cantante con estas imágenes, lo deja claro al hacerlo en un concierto, precisamente, donde confirmó su noviazgo con la cantante hace más de una década.

"Quiero darle las gracias (a Shakira) porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño. Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta", escribió Jordi Marti como pie del video publicado en su cuenta de instagram.

En el video, que también fue publicado en el portal de Instagram de El gordo y la flaca, se ve a la artista de 45 años, cabizbaja y acompañada de sus hijos, Sasha y Milan, volcada en su papel de madre como mejor refugio.

Se trata de la primera imagen de Shakira tras el inesperado video de Piqué, este fin de semana en el concierto de Dani Martín en la Cerdenya, dando rienda suelta a su pasión junto a su pareja, la estudiante de relaciones públicas y azafata de eventos con la que llevaría saliendo desde comienzos de año.

Según medios españoles, a la intérprete del Waka Waka y La Tortura no le ha sentado bien la exhibición pública del futbolista con la joven que supuestamente fue el detonante de su separación, pero “lo que más daño le ha hecho es que sus suegros estuvieran en el mismo evento, encantados con su nueva nuera; considera innecesaria esta exhibición del apoyo de los abuelos” a la pareja del padre de sus hijos, confirmando que ya está integrada en la familia, ha comentado la periodista Paloma Barrientos, experta en comunicación no verbal, tras analizar las imágenes de la cantante con sus hijos.