Luego de dos semanas de luna de miel por Italia, Jennifer López cuenta con detalles lo que fue su boda de ensueños.

La artista, que celebró junto a su esposo Ben Affleck una ceremonia de tres días en Georgia, detalla punto por punto los obstáculos y bendiciones que sobrepasó para celebrar junto a su amado.

"Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido más felices. Una felicidad ganada con tanto esfuerzo que es aún más dulce por el viaje que vino antes", escribió la artista.

Jennifer y Ben protagonizan una hermosa y mágica historia de amor, que todos sus fanáticos han seguido desde hace 20 años, y aunque parecía que cada uno hizo su vida por separado, el amor venció, llegando hasta el altar con un rotundo “sí quiero”.

En un correo enviado a sus fanáticos JLo inicia con esta cita: "Esto es el cielo. Aquí mismo. Estamos en eso ahora”, y según cuenta fue dicha por Ben antes de la boda en una película que dirigió llamada "Live By Night".

La intérprete de “El Anillo” contó que había llovido al atardecer todos los días de la semana de la boda, por lo que todos estaban preocupados de si los invitados llegarían. Por si fuera poco, además les dio un virus estomacal y se recuperaron el fin de semana.

A pesar de ello, dijo que se sintió tranquila ya que todo estaba en manos de Dios.

“A las seis y cuarenta y cinco del sábado veinte de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/foto-en-blanco-y-negro-de-un-hombre-y-una-mujer-4b7f4e55.jpg Jennifer López yBen Affleck. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-grupo-de-personas-paradas-en-la-nieve-049b990f.jpg Jennifer López compartió con sus seguidores a través de un correo imágenes de su ceremonia. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más especiales fue cuando el cantante Marc Cohn cantó en la ceremonia para los esposos. JLo recordó que hablaba con Ben hace 20 años de que la canción "True Companion" de este artista era "la canción de amor perfecta para una boda" justo en esa misma casa.

Esta fue una de las sorpresas de la cantante para Ben ya que el actor no tenía la más mínima idea de que él iría a la boda.

"Le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue 'True Companion'. Era su 'The Things We've Handed Down', una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que solo podíamos adivinar en ese entonces, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata", expresó en su correo.

También dijo que Ben le dijo que se sorprendió al escuchar los acordes de la canción y que pudo sentir la forma en que ambos caminos que han recorrido encontraron el suyo "perfectamente juntos".

“La verdad es que la historia de cada uno es diferente y todos tenemos nuestros caminos por recorrer. No hay dos personas iguales. Pero para nosotros, este fue el momento perfecto”, escribió en el correo enviado a sus seguidores.

Al día siguiente de la boda, realizaron un brunch junto al lago y la cantante reveló que ella formó parte del diseño de toda la decoración, tanto del festejo como de la boda, y que quería que “cada día tuviera su propia personalidad, pero que encajara en el entorno en el que estábamos durante el fin de semana: las vibraciones eran hogareñas, rústicas y chic”.

Dijo que ese fue uno de los momentos “más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber estado más felices”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/edificio-con-letrero-en-frente-de-un-arbol-1d09f131.jpg Jennifer López compartió fotografías exclusivas de su boda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/un-par-de-personas-en-un-escenario-9644ac86.jpg Jennifer López colaboró en cada detalle de su boda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/02/una-persona-con-un-florero-con-flores-sobre-una-mesa-e21706f7.jpg Al día siguiente de la ceremonia, tuvieron un brunch. (FUENTE EXTERNA)